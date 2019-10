Stiri pe aceeasi tema

- "Prima data a fost o campanie pentru destabilizare in Republica Moldova, urmata de otravirea unui traficant de arme in Bulgaria si de o tentativa esuata de lovitura de stat in Muntenegru. Anul trecut, a fost o tentativa de asasinare a unui fost spion rus in Marea Britanie prin utilizarea unei substante…

- O unitate speciala a serviciilor secrete ruse a lansat o serie de operatiuni, inclusiv in Republica Moldova, in cadrul unei campanii pentru destabilizarea Europei, afirma experti citati de cotidianul The New York Times."Prima data a fost o campanie pentru destabilizare in Republica Moldova,…

- Autoritațile de la Washington și de la Londra se opun, intr-o scrisoare comuna, inițiativei Facebook de a cripta mesajele dintre utilizatorii rețelei sociale, in incercarea de a contracara fenomenele de terorism și abuz impotriva copiilor, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.In…

- O femeie din Marea Britanie a murit dupa cea a fost atacata de cainaa ei, la reședința sa din Cheshire, relateaz[ pulzo.com. Elayne Stanley, in varsta de 44 de ani, a sfarțit tragic. Femeia a fost atacata chiar de cainii ei. Poliția a fost alertata in jurul orei 5:15 dimineața, dupa ce vecinii au auzit…

- Zilele trecute o știre interesanta facea inconjurul redactiilor: Miron Mitrea este noul consilier de taina al Vioricai Dancila. Dupa modul cum s-au repezit sa-l prezinte unii jurnaliști, pare ca decizia Vioricai Dancila este una buna pentru PSD. “Penalul”, “pușcariasul” Mitrea revine la PSD au titrat…

- ''Doi dintre ei au facut fotografii in zone militare si al treilea a fost retinut pentru spionaj pentru o terta tara'', a declarat purtatorul de cuvant al justitiei, Gholamhossein Esmaili, citat de Fars. ''Instanta va decide daca aceasta persoana (retinuta pentru spionaj) este vinovata…

- Comunitatea stiintifica a creat cu succes doi embrioni de la ultimii rinoceri albi nordici ramasi in lume, evenimentul avand o semnificatie cruciala, avand in vedere faptul ca oamenii de stiinta duc o lupta contra cronometru pentru a salva specia de la disparitie, scrie CNN,

- Un barbat surd a reușit sa opreasca șapte persoane din a se sinucide. David Russell, in varsta de 49 de ani, se plimba pe strazile din Worthing, Marea Britanie, pe timpul nopții, facand poze și...