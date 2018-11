Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus marti sanctiuni impotriva a patru persoane care au legaturi cu reteaua Hezbollah din Liban, care coordoneaza activitatile grupului sustinut de Iran in Irak si l-au numit pe fiul liderului grupului terorist la nivel mondial, relateaza Reuters.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 103 militari care sunt suspectati ca ar avea legaturi cu clericul musulman care locuieste in SUA, Fethullah Gulen, acuzat ca ar fi responsabil de tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Reuters.Politia a arestat constant persoane suspectate…

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Un grup de hackeri, suspectat ca ar avea conexiuni cu serviciile de informatii din Rusia, a folosit un tip nou si sofisticat de virus pentru a ataca trei companii de energie si transport din Ucraina si Polonia, a informat miercuri compania de antivirus ESET, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doua filiale de land ale partidului antiimigrationist de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au luat masuri pentru sanctionarea membrilor sai referitor la presupusele lor legaturi cu militanti radicali, in timp ce cresc preocuparile ca AfD, cel de-al treilea mare partid din Germania,…

- Autoritatile turce au arestat 56 de persoane, dintre care 48 de soldati, pentru presupuse legaturi cu clericul Fethullah Gulen, aflat in SUA si pe care Ankara il acuza ca a orchestrat tentativa de puci esuata din 2016 impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni cotidianul Hurriyet,…

- Moneda argentiniana a scazut cu 7%, dupa ce autoritațile de la Buenos Aires au cerut FMI accelerarea eliberararii de fonduri din programul de sprijin, in valoare de 50 de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Acesta a fost cel mai mare declin înregistrat într-o singură zi de peso-ul…

- Doi iranieni au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, fiind acuzati ca ar spiona pentru Guvernul de la Teheran, inclusiv prin monitorizarea unor institutii evreiesti si prin colectarea informatlor unor sustinatori ai grupului disident Mujahideen-e Khalq (MEK), relateaza site-ul agentiei Reuters.