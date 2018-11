In perioada 2019 - 2020, se estimeaza ca numarul locuințelor noi construite in regiunea București-Ilfov se va dubla fața de ultimii doi ani, ajungand la aproximativ 40.000 de unitați locative. In același timp, nevoia de locuințe calitative este ridicata, mai ales ca in ultimii zece ani s-au construit preponderent locuințe low-cost, iar birocrația autorizațiilor a intarziat considerabil multe proiecte imobiliare de anvergura. Asa ca, doi antreprenori au venit cu ideea de a crea o platforma digitala prin care cumparatorii sa analizeze locuințele din ansamblurile rezidențiale noi. Iata cum functioneaza.