Stiri pe aceeasi tema

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo Bucuresti, prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro,…

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, vor lansa, la Targul de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania, ViziteazaDelta.ro, in urma unor investitii de aproximativ 130.000 euro. "Până în…

- Drasos Catalinoiu Gociman, care detine un complex turistic in Delta Dunarii, si Gabriel Iliescu, au investit 130.000 de euro in realizarea unei platforme de prezentare, rezervare si vanzare de sejuri in Delta Dunarii, numita ViziteazaDelta.ro, aceasta fiind prima platforma dedicata acestei…

- Doi antreprenori romani, Dragoș Catalinoiu Gociman și Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo București, o platforma de prezentare, rezervare și vanzare a uneia dintre cele mai frumoase destinații turistice din…

- Doi antreprenori romani, Dragoș Catalinoiu Gociman și Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo București, o platforma de prezentare, rezervare și vanzare a uneia dintre cele mai frumoase destinații turistice din…

- Romanii sunt asteptati cu mii de vacante cu reduceri de pana la 50% la editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se va desfasura in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo. Timp de patru zile, vizitatorii vor fi informati despre unele dintre cele mai frumoase si…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Comisia Europeana va trebui sa accepte ritmul in care cele 8 termocentrale romanesti pe carbune se retehnologizeaza pentru a deveni mai putin poluante, sustine ministrul Energiei, Anton Anton. Daca acest ritm nu le convine europenilor, sa vina ei cu banii de investitii, iar statul roman va…

- Colegiul Psihologilor din Romania solicita Guvernului sa modifice de urgenta incadrarea psihologilor, dar si sa reglementeze salariul celor platiti din fonduri publice la suma de 8.640 lei pe luna. Potrivit unui comunicat, Colegiul Psihologilor din Romania cere modificarea in regim de urgenta a conditiilorde…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul“MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul videoclip,…

- Fermierii din Romania vor avea la dispozitie in total fonduri europene de 2,7 miliarde de euro, cea mai mare parte sub forma de plati directe la hectar, in anul 2018, potrivit Ministerului Agriculturii.

- Point Pick-up(PPUP), una din cele mai puternice platforme digitale de curierat din Statele Unite ale Americii, analizeaza piața romaneasca din perspectiva oportunitații de business. Platforma digitala pentru noul serviciu, similar celui oferit de Uber, a fost realizata de agenția de consultanța in comunicare…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Noul finanțator de la FC Snagov, Victor Angelescu, 34 de ani, director pe Europa al companiei cehe APS Holding, descrie cum dorește sa aduca formația ilfoveana in Liga 1 inca din vara lui 2019. - Domnule Angelescu, ați preluat jumatate dintre acțiunile lui FC Snagov, cu obiectiv promovarea in L1 sezonul…

- Tot mai mulți turiști din Ungaria aleg Romania pentru zilele de vacanța. Destinațiile lor preferate sunt cele din Vestul țarii, in special stațiunile și orașele balneoclimaterice. Platforma de rezervari online HotelGuru.ro a inregistrat o creștere a numarului de turiști maghiari care aleg sa iși petreaca…

- Fostul presedinte al COSR, Octavian Morariu, in prezent membru al Comitetului Olimpic International, a declarat, miercuri, ca sporturile de iarna sunt dificile si fara investitii consecvente Romania nu poate obtine performante. "Trebuie sa avem rabdare cu sporturile de iarna. Sunt sporturi…

- Primarul Pitestiului, Cornel Ionica, impreuna cu viceprimarii Sorin Apostoliceanu si Laurentiu Zidaru, a susținut astazi o conferința de presa in care a prezentat pe larg proiectul de buget pentru anul in curs. Din totalul de 332.739.000 de lei, 287.215.000 lei sunt venituri proprii. Nivelul cheltuielilor…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.…

- Comisia Europeana a aprobat Romaniei suma de 800 de milioane de euro pentru finalizarea unor lucrari incepute in perioada 2007 – 2013. Este vorba despre zece proiecte din domeniile transport, managementul deseurilor, infrastructura de apa si prevenirea dezastrelor naturale. ”Aceste proiecte reprezinta…

- România a fost vedeta targului de turism din Elvetia. Partenera La Fespo 2018, tara noastra s-a prezentat impecabil în fata unui public pretentios. Mâncarea traditionala si dansurile maramuresene au fost principalele atuuri are standului nostru. Si dupa ce s-a dat…

- Romania a fost in centrul atenției astazi la deschiderea celui mai mare targ de turism, de la Zurich, din Elveția. Muzica populara romaneasca a incantat, pe durata intregii zile, vizitatorii. La fel și bucatele noastre tradiționale, pe langa care nimeni nu a trecut indiferent.

- Sedinta a coalitiei in biroul lui Dragnea. Se pregateste lista de ministri Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu s-au intalnit joi in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, intalnirea avand loc in contextul in care vineri CEx PSD va valida lista de ministri si programul de guvernare.…

- Fondul de investitii de capital de risc GapMinder, care vizeaza start-up-uri inovatoare, finantat in majoritate prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020, cu cofinantare prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, intra pe piata romaneasca.

- Ambasada SUA in Romania a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la…

- Proiectul de buget al judetului pentru anul 2018 se afla in dezbatere publica. Mentionam ca gradul de realizare a veniturilor proprii pentru anul 2016 a fost de 92,37 , iar pentru anul 2017, de 99,05 , date rezultate prin compararea veniturilor realizate cu veniturile proprii bugetate si aprobate prin…

- Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, care inregistreaza aproximativ 1,5 milioane de utilizatori in Austria, reprezentand peste o tremie din totalul utilizatorilor de banking online pe piata austriaca, se va extinde catre toti cei 16 milioane de…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- Lansat la inceputul acestui an noul site www.fngcimm.ro reprezinta unul din elementele cheie din strategia de repozitionare a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii ca sprijin pragmatic pentru mediul antreprenorial din Romania.Cu un design modern si perfo...

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters, potrivit Libertatea.

- Directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, a precizat ca Aeroportul are profit și ca poate finanța extinderea pistei. Cu toate acestea, autoritațile locale și centrale trebuie sa termine devierea Someșului. ”Anul 2017 a fost cel mai bun an din istoria Aeroportului…

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat, remis, joi, Agerpres "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala Bucuresti…

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala București („FTIML”), in calitatea sa de Administrator de Investiții al Fondului Proprietatea SA ("Fondul") are placerea sa anunțe ca, incepand cu 1 aprilie 2018, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului,…

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul și PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american.“PSD a greșit…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre a devenit operationala, prima sedinta avand loc marti, la sediul MAI, si a fost condusa de secretarul de stat Raed Arafat. Potrivit MAI, scopul platformei este acela de a reduce daunele si numarul oamenilor afectati de dezastre. …

- Oradea concureaza si anul acesta pentru titlul de „Cel mai frumos Targ de Craciun din Romania“. In perioada 30 noiembrie - 31 decembrie, in Piata Unirii, magia sarbatorilor de iarna este readusa printr-un peisaj de poveste, in jurul bradului de Craciun urmand sa cante artisti precum Stefan Banica Junior…

- Dragoș Anastasiu a povestit ca ii este foarte greu sa gaseasca forța de munca, fie ca este vorba despre personal calificat sau necalificat. „In turism e aproape imposibil. Eu am și in Delta, un loc izolat. Anul acesta am avut 30 de posturi neocupate din 130. Nu ii gasim. Pentru anumite chestiuni nu…

- Pe fondul unei economii stabile in regiune și a indicatorilor macroeconomici in creștere, Romania a caștigat increderea investitorilor, devenind astfel o piața principala in zona, alaturi de Polonia, potivit Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a anuntat joi ca va acorda primul sau credit in lei catre o companie din Romania, respectiv un imprumut echivalent cu 50 de milioane de euro, care va fi acordat companiei Transgaz, informeaza banca printr-un comunicat de presa.

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth a finalizat emisiunea de actiuni ordinare in valoare de 330 milioane de euro, lansate pe 14 noiembrie, veniturile obtinute in urma plasamentului urmand sa fie folosite de companie pentru proiecte de investitii in Polonia si in Romania. Un numar…

- Noul trend in materie de brazi de Craciun ia cu asalt Romania, iar la Cluj se deschide un Targ de Nebrazi. “Nebrazii” sunt cel mai nou trend in materie de brazi de Craciun, fiind construiti din diferite materiale, insa fara a se folosi brazi adevarati. “El seamana leit cu pomul de Craciun, doar ca nu…

- Archos lanseaza comercial și pe piața noastra doua modele de tablete din gama Access, ARCHOS Access 70 și ARCHOS Access 101, cu display de 7, respectiv 10.1 inchi. Ambele tablete dispun de procesor Quad Core de 1.3 GHz și 1 GB memorie RAM, alaturi de GPU ARM Mali 400, ce poate decoda fișiere video de…

- Trimisul special al AGERPRES, Marius Frațila, transmite: Eurodeputatul PMP Siegfried Mureșan, care este și negociator-șef al Parlamentului European (PE) pentru bugetul UE in 2018, a declarat, miercuri, ca Romania ar trebui sa absoarba in anul 2018 fonduri europene de circa 6-6,5 miliarde de euro,…

- USR: Guvernul și Parlamentul au funcționat ca o casa de avocatura a lui Dragnea Președintele Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, a declarat sambata, la Timișoara, ca Guvernul și Parlamentul au funcționat, in ultimul an, "precum o casa de avocatura și de mentenanța a lui Liviu Dragnea". "Pacat…

- Consilierii locali municipali vor aproba luni, 27 noiembrie, aderarea municipiului Constanta Ia Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice de Arta din Romania. Alesii locali vor aproba si cotizatia anuala in cuantum de 0,02 lei locuitor.Asociatia Zonelor Istorice ALZIAR este o organizatie nonguvernamentala…

- ♦ Fondurile mutuale sunt cel mai simplu de utilizat instrument de investitii ♦ Acestea sunt structurate in mai multe categorii ♦ Fondurile de actiuni au adus chiar si 30% in ultimele 12 luni, dar au cele mai ridicate riscuri ♦ Cele de obligatiuni afiseaza 6%, cu riscuri mici/medii ♦ Prin urmare, ce…