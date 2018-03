Doi antreprenori au reinviat gustul berii din fata blocului si energia cartierelor in care au copilarit

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Catolica sarbatoreste duminica Floriile printr-o procesiune pe strazile Capitalei la care vor participa credinciosi, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din Bucuresti si imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba. Circulatia…

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a HAGAG Group din Israel, va include in portofoliul de proprietati doua cladiri situate pe Calea Victoriei si un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea Pipera. Dezvoltatorul planuieste investitii a caror valoare va atinge 70 de milioane…

- O firma din Cehia a reinviat un brand romanesc din Epoca de Aur. Niciunui roman iubitor de munte nu-i lipsea, inainte de Revoluție. Mai exact, este vorba despre doi tineri antreprenori, care incearca sa readuca in memoria consumatorului un produs emblematic din judetul Mures: schiurile Reghin.

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a demarat, ieri, in Baltimore, Maryland, negocierile cu reprezentanții uneia dintre cele mai cunoscute instituții medicale din Statele Unite ale Americii – Spitalul „John Hopkins” – pentru stabilirea unui parteneriat strategic cu spitalele din Sectorul 1. Parteneriatul…

- 'Intr-o perioada scurta de timp - am inceput deja pregatirile tehnice - vom demara lucrarile pentru o linie de monorail. Este vorba despre tramvai suspendat si material rulant. 80 de tramvaie suspendate vor fi implicate in acest concept - o ruta Bucuresti - Magurele si Bucuresti - centura in zona…

- Gabriela Firea, primar general al Capitalei si vicepresedinte al PSD, considera ca Irina Alexandra Tanase ar avea profil de prima-doamna, in cazul in care Liviu Dragnea ar urma sa se casatoreasca cu aceasta.

- Cunoscuta ca o noconformista convinsa, Delia nu renunta la obiceiurile sale nici in viata personala, scrie spynews.ro. Recent, indragita artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-un supermarket din Capitala, alaturi de sotul ei. Desi iesise din casa cu scopul de face cumparaturi, cantareata…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) informeaza ca in noaptea de vineri spre sambata Oana Marica zisa Bunesa de la Urlați a fost stalcita in bataie de fostul fotbalist Marius Niculae, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violența domestica,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut o declaratie despre Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), producatorul de caldura si apa calda pentru consumatorii racordati la sistemul centralizat din Bucuresti, care nu e sustinuta de cifre. Edilul a spus de curand ca institutia pe care…

- La 20 martie a.c. este scos la licitatie autoturismul Volkswagen Tiguan fabricat in 2009, pretul de pornire al licitatiei fiind de 25.837 lei. Masina apartine firmei Mix Best FM Radio SRL din Campina. Un Ford Focus din 2000, cu o capacitate cilindrica de 1796, care apartine societatii Agroberin…

- Social-democrații se reunesc, azi, în congres extraordinar, în cadrul caruia vor fi aleși președintele executiv, vicepreședinții și secretarul general, Liviu Dragnea fiind cel care a propus, în februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”.…

- Avem copii, nu și locuri in gradinițele din Chișinau. Potrivit viceprimarului Capitalei, Ruslan Codreanu, in prezent, in instituțiile preșcolare din oraș sunt necesare 4000 de locuri, iar problema poate fi soluționata doar prin deschiderea a cel puțin 100 de grupe noi.

- Bucurestenii sunt asteptati la sfarsitul saptamanii la Festivalul Mucenicilor unde peste 20.000 de mucenici molovenesti vor fi copti in cuptor si dezmierdati cu miere si miez de nuca, dar si peste 5.000 de portii de mucenici muntenesti fierti intr-un urias ceaun. De asemenea, organiyatorii anunta ca…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni ca nu este interesat de functia de presedinte executiv al PSD. "Dupa ce a devenit oficiala discutia despre alegeri si s-a votat ca vor fi alegeri o sa avem o intalnire cu presedintii de organizatii, colegii de pe zona, si vom stabili cine va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ar putea afla astazi daca ajunge sau nu dupa gratii. In urma cu doua saptamani, a avut ultimul termen in dosarul in care este acuzat ca a cerut unui om de afaceri 50.000 de euro, in 2016, pe cand se afla in campanie electorala pentru primaria Capitalei.

- Pana mai ieri a nins, mai nou ploua. Cel putin asa par sa stea lucrurile, vineri seara, in unele zone ale Capitalei. De altfel, pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie s-a transmis, vineri seara, o atentionare COD GALBEN, tip nowcasting (cu efect imediat-n.r), ce a intrat in vigoare in urma…

- Dupa ce a aflat ca Guvernul a aprobat o pensie speciala pentru luptatorii cu merite deosebite din perioada 1945-1989, Viorel Lis a depus dosar in acest sens, insa i-a fost respins. Fostul edil la Capitalei are momentan o indemnizație de revoluționar, care se ridica la aproximativ 1700 lei. Alexandru…

- Accident grav in centrul Capitalei. O masina de taxi s-a lovit violent cu un troleibuz pe bulevardul Stefan cel Mare.La fata locului a sosit un echipaj medical si Politia. Potrivit martorilor, ar fi persoane ranite, iar pasagerul din taxi ar fi in stare grava.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca parintii care nu gasesc solutii pe perioada in care scolile sunt inchise pot primi sprijin de la PMB. Potrivit edilului, se vor organiza grupuri de copii la nivelul scarilor de blocuri, supravegheate de asistenti sociali.

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei. In document se propune cresterea taxelor pentru terenuri, eliberarea autorizatiilor sanitare, vizarea anuala a…

- Gabriela Firea a anunțat ca școlile din București sunt inchise luni și marți. Totodata, primarul Capitalei a spus ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care București se afla sub avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol. Vom reveni Post-ul Școlile din…

- Consiliul General al Capitalei a fost de acord, joi, cu reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti, prin schimbarea formei juridice din regie autonoma in societate pe actiuni, ai carei actionari vor fi Municipiul Bucuresti, prin CGMB, si judetul Ilfov, prin Consiliul Judetean.

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi apreciaza ca proiectul de buget al Capitalei, inclus pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, reprezinta o fantezie, in conditiile in care vizeaza o crestere a veniturilor de peste 1,8 miliarde de lei, iar cheltuielile previzionate…

- Un workshop de fotografie coordonat de Cornel Lazia va aborda Bucurestiul de pe acoperisuri, in special zone precum Dorobanti, Pantelimon, Calea Victoriei, 13 Septembrie, pe 23 si 24 februarie, scrie NEWS.RO. Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de URGENTA a autoritatilor…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, vrea sa achizitioneze doua autospeciale PSI de interventie rapida si asistenta la aeronava, precum si servicii de intretinere si reparatii pentru sistemele de detectare a explozibililor din dotarea…

- Piata terenurilor pentru constructii din suburbiile Capitalei este in stagnare. Potrivit datelor unei agentii imobiliare, in ultimii doi ani, pretul loturilor a scazut, in medie, cu opt la suta. Cele mai scumpe sunt terenurile aflate in Condrita si Tohatin.

- Accident de circulație in zona Crangași din sectorul 6 al Capitalei, luni seara. Din informațiile Puterea.ro, un Jeep a rupt gardul de protecție al liniei de metrou ușor și a patruns pe șinele...

- La patru luni dupa ce membrii gruparii infracționale ”Dama cu camelii” au fost reținuți pentru inșelaciune , o femeie de 74 de ani, singura, sta pe strazi pentru ca a fost evacuata ilegal din casa, din cauza acestei structuri de tip mafiot. Deși instanța i-a dat dreptate ca a fost executata ilegal,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost prezent astazi la evenimentul in cadrul caruia Aurel Vainer, presedintele Comunitatilor Evreiesti din Romania, a primit titlul de Cetatean de onoare al municipiului Bucuresti. Liviu Dragnea și-a inceput discursul cu o gluma la adresa lui Aurel…

- "E barbatul meu, il iubesc, l-am iubit, dar nu ma asteptam la asta. Mi-a spus ca ma omoara si a mai zis ca ori voi muri eu astazi, ori murim amandoi", a declarat femeia la iesirea din spital. Aceasta a recunoscut ca a consumat cocaina, impreuna cu sotul ei, inainte de a se urca in masina,…

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Barbatul care, sambata dupa-amiaza, a provocat un carambol in centrul Capitalei (a lovit intenționat mașinile oprite la semafor, la intersecția Calea Victoriei cu Griviței ) a incercat sa-și omoare soția, dupa ce a consumat droguri. Mai mult, acesta nu avea permis de conducere, au explicat surse judiciare. …

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Un muncitor a fost prins sub o placa de beton in timp ce executa lucrari pe un santier. Potrivit ISU Ilfov-Bucuresti, muncitorii de pe santier efectuau lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran intr-o groapa de aproximativ un metru adancime, cand pamantul s-a surpat si l-a prins pe unul…

- Primaria Municipiului Bucuresti a anuntat ca a luat toate masurile astfel incat cladirea fostului Hotel ''Concordia'', monument istoric din Centrul Vechi al Capitalei, aflata in proprietate privata, sa poata fi renovata cat mai rapid, potrivit Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Cand vine vorba de pacaleli la drumul mare, infractorii de pe malul Damboviței sunt campioni. Polițiștii Sectorului 1 au identificat doi barbați care inșelau turiști veniți sa viziteze Bucureștiul. Toata povestea a inceput inca din primele zile ale acestui an. Doi barbați cu legitimații false de polițist…

- Protestatarii au blocat Bulevardul Magheru, dupa ce au reușit sa rupa cordonul de jandarmi. Dupa ce mai mulți protestatari s-au îmbrâncit cu jandarmii care asigura ordinea în Piața Universitații, aceștia au reușit sa rupa cordonul și sa patrunda pe carosabil. Circulația…

- Ancheta de amploare, dupa ce trupul unui cetatean italian, a fost descoperit vineri, în scara unui bloc din zona centrala a Capitalei. Ipoteza de la care pornesc anchetatorii este cea a crimei, iar un suspect a fost deja retinut si audiat, potrivit Realitatea TV.

- O filmare realizata cu camera ascunsa arata in ce conditii mizerabile sunt nevoiti sa circule unii romani, cu trenul, in vagoane vandalizate, cu toalete impracticabile, alaturi de calatori care fumeaza stand linistiti pe scaunul din compartiment, in timp ce controlorii vorbesc la telefonul mobil si…

- O noua pana de curent a afectat, pentru scurta vreme nordul Capitalei. Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica anunta ca a avut loc un defect in reteaua distributie, fiind afectate cartierele Baneasa si Pipera.

- Inaintea mariajului cu Florentin Pandele, Gabriela Firea a mai fost casatorita cu Rasvan Firea. Acesta a fost o persoana extrem de discreta de-a lungul vieții. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993. In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani, iar…