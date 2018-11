O statistica USR vehiculata ieri pe facebook ne dezvaluie niste cifre interesante: de cand au pus Dragnea si gasca lui mana pe putere, adica de 2 ani, pe la guvernul Romaniei s-au perindat trei premieri si 67 de ministri. Recordul e la Ministerul Economiei, unde am avut 6 ministri in ultimii doi ani, cam cate unul la patru luni. Va dati seama cam cate poate face un ministru in patru luni (presupunand prin absurd ca se si pricepe). Nimic. Sau nimic (...)