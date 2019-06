Doi ani de închisoare deoarece a condus băut şi fără permis Judecatorii au decis ca acesta sa stea dupa gratii doi ani de inchisoare, ca sa se invete minte. "La data de 12 iunie, politistii Sectiei 6 Iasi au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei de doi ani si o luna de inchisoare, emis de Judecatoria Iasi, pe numele unui tanar de 23 de ani, din municipiul Iasi. Acesta a fost condamnat pentru savarsirea infractiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, a unui vehicul sub influenta al (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

