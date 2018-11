Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru un barbat din Capitala. Acesta a fost lovit de un sofer neatent in timp ce voia sa ia lucruri din portbagajul propriei masini. Incidentul a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Capitala.

- O crima cu salbaticie a avut loc in comuna Salciua unde un barbat de 60 de ani a murit dupa ce a fost lovit, de mai multe ori, in propria locuința, cu pumnii și capul in piept și abdomen, de catre un tanar de 32 de ani care a intrat fara drept in casa sa. Potrivit unor surse judiciare, crima s-a produs…

- A incercat sa traverseze strada neregulamentar si a fost lovit mortal de un camion. Este sfarsitul tragic al unui barbat de 35 de ani din municipiul Balti. Accidentul a avut loc aseara. Impactul a fost atat de puternic, incat victima nu a mai avut nicio sansa de supravetuire.

- Un barbat de 63 de ani din Capitala a murit lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Calea Orheiului. Victima locuia intr-un bloc din preajma locului unde s-a produs nenorocirea.

- Un sofer de TIR a lovit sapte masini parcate pe Bulevardul 1 Decembrie din Capitala. Barbatul a franat brusc, iar remorca a derapat si a izbit 7 autoturisme stationate. Masinile au suferit avarii insemnate, dupa ce șoferul a franat brusc iar remorca a derapat. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața…

- Un barbat de 36 de ani din județul Satu Mare a supravietuit miraculos dupa ce a fost lovit de trasnet in timpul unei furtuni. Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 21.30, pe un camp de la...

- Un barbat de 65 de ani si-a pierdut viata astazi, 1 septembrie, fiind spulberat de un autovehicul condus de un cetatean moldovean. Un echipaj SMURD s-a deplasat rapid la fata locului, dar nu a reusit sa readuca victima la viata in urma manevrelor de resuscitare.

- Accident fatal in sectorul Botanica al Capitalei. O femeie a murit dupa ce a fost calcata de o mașina in curtea unui bloc de locuit. Incidentul s-a petrecut pe strada Dacia la intrarea de pe strada Independenței.La fața locului au intervenit oamenii legii si o ambulanța.