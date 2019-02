Stiri pe aceeasi tema

- Doi alpinști incepatori, care au urcat pe Valea Sambetei din Muntii Fagaraș pana la Coltul Balaceni pentru catarare, au fost raniți, ei solicitand intervenția salvamontiștilor și a jandarmilor montani pentru a-i recupera și duce la spital.Potrivit jandarmilor, un grup de apliniști incepatori…

- Doi alpinisti accidentati, sambata, pe Valea Sambetei din Muntii Fagaras au fost coborati de salvatorii montani pana in statiunea Sambata, de unde au fost preluati de ambulante si transportati al spitalul din Fagaras, informeaza duminica reprezentatii Jandarmeriei Romane. In data de 09.02.2019, in urma…

- In data de 9.02.2019, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, in jurul orei 17.17, un grup de alpiniști incepatori a solicitat ajutor dupa ce au urcat pe Valea Sambetei din Muntii Fagaraș pana la Coltul Balaceni pentru catarare. Doi dintre aceștia au cazut, necesitand ingrijiri medicale. Astfel, au plecat…

- Patru cetațeni romani, printre care un barbat și trei femei, au fost transportați la spital, dupa ce au foist implicați, marți, intr-un accident petrecut pe o autostrada din Austria. Șoferul microbuzului romanesc s-a ciocnit de un camion, dupa ce s-a angajat intr-o depașire. Un tanar de 27 de ani a…

- Un accident deosebit de grav s-a produs, luni dimineața, pe autostrada M3 din Ungaria intre Gelej și Budapesta. Patru persoane și-au pierdut viața și alte trei au fost ranite, in accidentul in care au fost implicate opt mașini. Printre victime sunt și romani, a anunțat un purtator de cuvant al poliției…

- Mai multe incidente s au petrecut din cauza petardelor.Doi copii de 13, respectiv 15 ani din Dambovita au ajuns la spital dupa ce petardele pe care le au folosit in noaptea de Revelion le au explodat in mana, scrie Antena3.ro. La spital au ajuns si alti doi copii de 11 ani din Slatina.Cei doi au suferit…

- Vremea rea le-a dat batai de cap șoferilor in trafic. Pe mai toate drumurile naționale și județene ploile și ninsorile au creat probleme. Polițiștii de la Serviciile Rutiere au ieșit in numar mare in strada pentru a-i tempera pe șoferi. Cu toate acestea inevitabilul s-a produs: Un mort și zece raniți,…

- Doi minori au ajuns la spital in urma coliziunii dintre un autocamion plin cu lemne si doua autoturisme. Accidentul in aceasta seara, pe DN 2, pe raza localitatii Ilisesti. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava cei doi minori raniti, cu varstele de 7 si 10 ani, erau constienti…