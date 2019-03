Doi alpiniști au murit într-o avalanșă Doi alpiniști au fost uciși și alți doi raniți dupa ce au fost prinși intr-o avalanșa pe muntele Ben Nevis, a declarat poliția din Scoția. Incidentul s-a intamplat intr-o zona a celui mai inalt munte din Marea Britanie, iar avalanșa a fost catalogata de gradul cinci. Echipelor de cautare din teren s-au alaturat și echipele Salvamont din munții Lochaber și Glencoe. In zona a fost trimis și un elicopter de coasta de la Inverness pentru a asista a fost nevoit sa aterizeze la Fort William, deoarece condițiile meteorologice erau prea dificile pentru ca elicopterul sa ajunga unde a avut loc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

