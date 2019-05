Doi alpinişti au murit din cauza aglomeraţiei pe muntele Everest Un american și o femeie din India au murit pe Everest, din cauza epuizarii și a raului de altitudine. Cei doi alpiniști reușisera sa atinga varful, dar au petrecut prea mult timp in "zona morții", zona aflata la peste 8.000 de metri altitudine, unde organismul este solicitat in mod extrem. Motivul? Aglomerația de nedescris de pe uriașul din Himalaya. Reprezentanții companiei "Pioneer Adventures", organizatoarea excursiei care l-a dus pe munte pe americanul Donald Cash, de 54 de ani, au precizat ca au fost nevoiți sa aștepte timp de doua ore pentru a cobori din varf. Situația… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

