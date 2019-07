Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunea de talharie calificata, fapta comisa la sfarsitul saptamanii trecute, in municipiul Zalau. Vineri, 19 iulie, la ora 1, Poliția a fost sesizata telefonic, prin SNUAU 112, de catre o…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale continua cercetari intr-un dosar penal privind infractiunile de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata și accesul ilegal la un sistem informatic…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind infractiunile de conducere a unui vehicul fara permis de conducere, furt calificat, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos in forma continuata și accesul ilegal la un sistem informatic…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au identificat, luni, 15 iulie a.c., un tanar de 19 ani, din municipiul Zalau, banuit de comiterea unui furt de telefon mobil din vestiarul unui club sportiv, fapta care a avut loc in 2 iulie a.c.. in municipiul Zalau. In aceeasi zi, politistii…

- Doi adolescenti de 14, respectiv 15 ani, banuti de comiterea unei tentative la infractiunea de talharie, fapta comisa in noaptea de 2 spre 3 iulie a.c., in municipiul Zalau, au fost prinsi de politisti. In fapt, in ziua de de 3 iulie a.c., ora 1, un barbat a sesizat Politia, prin apelul de urgenta…

- Doi tineri de 20, respectiv 24 de ani, unul din Zalau si unul din comuna Romanasi, banuti de comiterea unui furt calificat, comis in luna aprilie a.c., in comuna Sag, au fost prinsi de politisti, marti, 14 mai a.c. Cercetarile efectuate de polițiștii din cadrul Postului de Politie Sag au stabilit ca…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale efectuaza cercetari intr-un dosar penal, privind infractiunea de inselaciune, fapta comisa la data 26 martie 2018. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 24 aprilie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale…