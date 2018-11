Stiri pe aceeasi tema

- Un apel telefonic, facut dupa miezul nopții de sambata spre duminica, anunța Serviciul de Garda al Inspectoratului de Poliție din Hancești despre faptul ca o casa din Mereșeni a fost incendiata. Veniți la fața locului, polițiștii, pompierii și medicii au ramas stupefiați.

- Doi oameni au fost gasiti carbonizati, vineri seara, intr-un autoturism care s-a rasturnat pe un drum judetean si apoi a luat foc. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Mai este puțin și se implinește un an de la moartea soților Anda și Bogdan Maleon, care au fost gasiți morți in casa lor, chiar in ziua de Craciun. Dupa toate aceste luni, circumstanțele exacte ale morții lor sunt inca un mare mister.

- O bunica din vestul țarii este in culmea disperarii, dupa ce ambii nepoți i-au disparut. Copiii, un baiat in varsta de 13 ani și o fata de 15 ani, au plecat de la locuința acesteia din comuna Șiria, județul Arad. Disparițiile lui Daniel-Armando Muntean și Anita Muntean au avut loc sambata, in data de…

- In cursul dupa-amiezii de sambata, un echipaj SMURD a intervenit pentru deblocarea ușii unui apartament din municipiul Sibiu (strada Hipodromului). Nu se mai știa de ceva vreme despre familia care locuia acolo. Read More...

- Doi prieteni au fost gasiti înjunghiati mortal în apartamentul unuia dintre ei. Crima terifianta a avut loc într-un bloc de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica. Unul dintre barbați a fost înjunghiat în piept, iar altul avea o taietura adânca…