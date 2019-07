Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele doua victime ale crimelor "suspecte" petrecute in aceasta saptamana in Vestul canadian este fiul unui inalt responsabil al politiei din Australia, a facut cunoscut politia federala canadiana, noteaza AFP. Corpurile lui Lucas Robertson Fowler, 23 de ani, originar din Sydney, si al prietenei…

- Theo Hayez a fost vazut ultima data in Byron Bay, la circa 750 de kilometri nord de Sydney. In pofida unor operatiuni de amploare desfasurate atat pe uscat cat si pe mare, tanarul pare sa fi disparut fara urma, astfel ca politia statului New South Wales a declarat ca a 'suspendat operatiunile fizice…

- Revista franceza L'Express anuntase anterior ca cercetarile au legatura cu investigatia derulata asupra fostului sef al Renault, Carlos Ghosn. El a fost arestat in noiembrie si este cercetat in Japonia pentru incalcarea legislatiei financiare si abuz de incredere in forma agravata. Ghosn a respins…

- Un individ a tras focuri de arma, miercuri in jurul orei 10.00 (11.00, ora Romaniei), in zona Weisenburger din orasul Dortmund. Cel putin o persoana a fost ranita in incidentul armat. Politia a confirmat ca o persoana a fost ranita, precizand ca victima nu prezinta risc vital. Autoritatile germane au…

- Jurnaliștii Libertatea Ștefan Pana și Vlad Chirea urmaresc din Republica Moldova, țara in care aproape o treime dintre locuitori au și cetațenie romana, deciziile politice ale cele doua tabere - coalitia de “dezoligarhizare” formata din Igor Dodon si Maia Sandu, pe de-o parte, și Vladimir Plahotniuc,…

- Politia interogheaza un timp iar raspunsurile lui sunt bestiale. Politia: Unde locuiesti? Tipul: Cu parintii. Politia: Unde locuieste parintii tai? Tipul: Cu mine? Politia: Unde locuiti voi toti? Tipul: Acasa. Politia: Unde e casa ta? Tipul: Langa cea a vecinilor. Politia: Unde locuiesc vecinii tai?…

- Politia din Moscova a retinut vineri mai multi jurnalisti cunoscuti din Rusia, care au manifestat in sprijinul colegului lor Iban Golunov, arestat joi, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati…

- Un copil de 12 ani a fost lovit, apoi injunghiat, vineri seara, pe un teren de sport din municipiul Iasi, de catre alti copii, victima fiind transportata la Spitalul "Sfanta Maria" din municipiu.