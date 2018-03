Stiri pe aceeasi tema

- Un document anterior „Listei Negre” de la Bruxelles, actul care a creat un val de controverse in aceasta saptamana și pe care se afla nume grele ale politici din Romania, implicate in dosare mari de corupție, a aratat cererile anterioare ale Comisiei. Acestea includ detalii cu privire la marile dosare…

- Judecatorii ICCJ au admis, marți, plangerea fostului secretar general adjunct al MAI Mihai Șova facuta impotriva fostului ministru Oprea, și a stabilit continuarea cercetarilor fața de fostul demnitar. „Admite plangerea formulata de petentul Sova Mihai impotriva ordonantei nr. 539/P/2016 din data de…

- Ministrii de Finante ai Uniunii Europene au scos Bahreinul, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de UE, la doar trei luni dupa ce aceasta lista a fost elaborata si la aproximativ doua luni dupa ce un prim lot de opt state au fost scoase de pe aceasta lista,…

- Eurodeputatul ceh Olga Sehnalova a prezentat recent un raport in Parlamentul European in care saluta initiativa anuntata de Comisia Europeana privind solutionarea problemei standardelor duble ale calitatii produselor alimentare, in special promisiunea ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie,…

- Departamentul american de Stat a dat unda verde unui plan al Qatarului, in valoare de 197 milioane de dolari, vizand intarirea capacitatilor tehnologice si logistice ale centrului de operatiuni al fortelor sale aeriene. Aceasta vanzare va veni in sprijinul politicii externe si securitatii…

- Statele Uniunii Europene urmeaza sa scoata saptamana viitoare Bahreinul, Insulele Marshall si Sfanta Lucia de pe o lista UE a paradisurilor fiscale, lasand doar sase jurisdictii pe lista, la...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca va sustine in Parlament ca lucratorilor MAI sa li se plateasca orele suplimentare, nu sa fie compensate cu timp liber. "Am avut o discutie si cu doamna Carmen Dan si cu doamna Olguta Vasilescu si cu domnul Solomon de la Comisia de munca…

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, va participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii…

- A murit actrița indiana Sridevi Kapoor. Starul de la Bollywood avea 54 ani. Supersarul de la Bollywood Sridevi Kapoor a murit din cauza unui atac de cord, duminica, potrivit familiei ei. Femeia avea 54 de ani. Actrița cunoscuta drept Sridevi se afla cu familia ei in Dubai pentru nunta nepotului ei.…

- Cosmin Olaroiu se vede obligat sa isi amane revenirea in fotbal. Doctorii din Emiratele Arabe Unite i-au interzis sa mai antreneze o echipa pana in vara, conform presei arabe. Cosmin Olaroiu s-a operat la o clinica din Barcelona. Imagini cu antrenorul, pe patul de spital FOTO Antrenorul…

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- Ministerul de Interne a finalizat raportul in cazul polițistului acuzat de pedofilie, Eugen Stan, iar in concluziile acestui raport se propune declanșarea cercetarii prealabile fața de nu mai puțin de 18 șefi din Ministerul de Interne. Lista celor considerați vinovați de anchetatori este deschisa…

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Romania se numara printre tarile cu „cele mai nefericite economii”, potrivit unei analize realizate de Bloomberg. Agentia scrie ca tara noastra se indreapta intr-o direcție greșita din punct de vedere economic. Topul „celor mai nefericite economii” a fost realizat pe baza prognozelor privind inflatia…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi chemata in Parlament la “Ora ministrului”, argumentand ca MAI este unul dintre cele mai prost manageriate ministere."In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei…

- SUA sprijina Egiptul in lupta sa contra gruparii jihadiste Statul Islamic, a declarat luni, la Cairo, secretarul de stat american Rex Tillerson, care s-a pronuntat pentru desfasurarea de alegeri libere si corecte in tara araba nord-africana, transmite Reuters. Tillerson efectueaza o vizita in Egipt,…

- Al optsprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Galati, la o femeie in varsta de 60 de ani, confirmata cu virus gripal tip B, "avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal, anunta sambata, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)....

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, da apa la moara specualațiilor cu privire la o reorganizare masiva o administrației publice și reducerea numarului de bugetari.„Numarul salariaților din sectorul public este mult prea mare. Ceea ce este și mai grav e ca mai mulți controleaza decat muncesc”,…

- Israelul a numit joi un nou ambasador in Iordania, continuand masurile de normalizare a relatiilor cu Ammanul, dupa luni de tensiuni in urma uciderii a doi iordanieni de catre un agent de securitate israelian in incinta reprezentantei diplomatice israeliene, relateaza AFP. Ministerul de…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia și Tunisia sunt jurisdicțiile care urmeaza sa fie eliminate de Uniunea Europeana din lista neagra a paradisurilor fiscale. Cu o propunere in acest sens au venit mai mulți oficiali, iar decizia urmeaza sa fie discutata in…

- Firaxis Games prezinta a opta și ultima facțiune inclusa in expansiunea Rise and Fall, care va veni pe 8 februarie in Civilization VI la prețul de 30E. Facțiunea Zulu este condus de Shaka și include unitați, cladiri, abilitați și bonusuri unice. Expansiunea include și multiple noi mecanici…

- Amenzi aproape duble pentru mai multe infracțiuni legate de liniștea și ordinea publica. Propunerea legislativa a trecut de Senat insa votul decisiv le aparține deputaților. Ministerul de Interne spune ca e nevoie de amenzi mai mari, insa USR acuza ca masurile au drept ținta reducerea la tacere a protestatarilor.…

- Serviciile de securitate irakiene au publicat duminica pentru prima data numele a 60 de persoane cautate pentru apartenenta la gruparile Statul Islamic (SI), Al Qaida sau la Partidul Baas ( (Partidul Socialist al Renasterii Arabe - n.r.), al fostului dictator irakian Saddam Hussein, informeaza AFP.…

- Revolta în Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si în aceste conditii vor sta la serviciu doar între orele 8 și 16.

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Interpolul a facut publica o lista cu 50 de persoane suspectate ca ar fi agenti ISIS si despre care se crede ca au ajuns recent in Italia pe cale maritima. Suspectii ar incerca sa ajunga in alte tari europene, scrie The Guardian. Lista, obtinuta de ziarul britanic, a fost redactata de…

- Ministerul american al finantelor a publicat lista politicienilor, functionarilor si oligarhilor care au legaturi cu Vladimir Putin. Este vorba despre asa numitul "Raport despre Kremlin", semnat de...

- Cine vede un transport agabaritic, de utilaje de cateva zeci de tone, plecand de pe Platforma Savinesti, are, de regula, o reactie de uimire: se face asa ceva la noi? Da! Se face! Mai exact, exista o singura firma care face si care, oarecum firesc, și-a consolidat renumele de furnizor internațional,…

- SUA au anuntat luni ca au ordonat inspectii mai riguroase pentru transportul aerian de marfuri provenind din cinci tari din Orientul Mijlociu, mentionand in special tentativa din iunie 2017 de detonare a unui avion in Australia pentru a justifica aceasta masura, relateaza AFP. Sapte aeroporturi din…

- Nici nu trebuie sa te expui cu tot felul de stele d’alea mari pe epoleti sau functii de inspector general ca sa profiti la maxim de „trambulina” pe care o poate reprezenta Ministerul de Interne in derularea unor combinatii de milioane de euro. La propriu… Si iata ca, dupa ce IGAV-ul a fost serios zguduit…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat ieri pentru AFP o sursa europeana, potrivit Agerpres. La data de 5 decembrie 2017, cele 28 de state…

- Toata lumea este de acord ca la urmatoarea reuniune a ministrilor de Finante din UE un numar de opt state, printre care si Panama, sa fie scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale, a declarat marti pentru AFP o sursa europeana, scrie Agerpres. La data de 5 decembrie 2017, cele 28 de state membre…

- În aceasta escaladare între cele doua tari, Qatarul a acuzat în ultimele zile ca avioane militare din Emirate i-au violat spatiul aerian, prima data la 21 decembrie si a doua oara pe 3 ianuarie, si a anuntat ca ulterior a depus o

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au afirmat luni ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor in Golful Persic, au "interceptat" doua dintre avioanele lor civile, acuzatii respinse de autoritatile de la Doha, transmite AFP. In aceasta escaladare intre cele doua tari, Qatarul a acuzat in ultimele…

- Jurnalista Sorina Matei comenteaza scandalul care a zguduit Ministerul de Interne. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca atat Bogdan Despescu, actualul șef al Poliției Romane, cat și Eugen Stan, polițistul de la care a pornit scandalul, au fost decorați in 2012 la propunerea lui Ioan Rus,…

- Dupa ce s-a declarat suparat pe Carmen Dan, actualul Ministru de Interne și a declarat ca așteapta demisia sa, premierul Mihai Tudose a inceput sa faca lista cu posibili inlocuitori pentru acest portofoliu extrem de important in aceasta...

- Codrin Ștefanescu, reacție in scandalul momentului. Secretarul general adjunct al PSD a declarat intr-un interviu acordat DcNews ca ministrul de Interne, Carmen Dan nu ar trebui sa demisioneze din funcție. El considera ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne trebuie sa discute ”urgent” si…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Qatarul a declarat miercuri ca embargoul decretat impotriva sa in iunie 2017 de catre patru tari arabe echivaleaza cu ''un razboi economic'' si ca incearca sa obtina despagubiri pentru toti cei care sunt afectati de criza, relateaza AFP. Intr-o conferinta de presa la Doha, purtatoarea de cuvant a…

- Dumitru Coarna spune ca polițistul acuzat de pedofilie era incadrat in funcție operativa doar pe hartie, el deservind de fapt șeful care l-ar fi adus dupa el de la Jandarmerie la Brigada Rutiera. "Domnul Vornicu are o problema, in opinia mea. Acel polițist, in drept era in funcție operativa,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat vineri ca Turcia a luat initiativa unui nou format de dialog privind Siria, la care urmeaza sa participe in prima etapa ministrii de externe ai asa-numitelor "tari cu afinitati" - Statele Unite, Franta, Germania, Regatul Unit, Italia, Uniunea Europeana,…

- Norvegia si-a suspendat exporturile de armament si munitie catre Emiratele Arabe Unite (EAU), de teama ca acestea pot fi folosite in Razboiul din Yemen, a anuntat miercuri Ministerul norvegian de Externe, scrie News.ro, care citeaza Reuters. EAU fac parte din coalitia internationala condusa de Arabia…

- Gigi Becali și echipa lui de fotbal s-au aflat in mijlocul celui mai mare scandal din fotbalul romanesc dupa ce Steaua și-a schimbat numele in FCSB. Mircea Sandu, fostul președinte al FRF, spune ca formația roș-albastra a fost pusa pe lista neagra, insa oamenii trebuie sa se obișnuiasca cu noul nume.…

- Autoritatile publice vor fi obligate sa angajeze experti in domeniul apararii impotriva incendiilor si sa organizeze servicii de urgenta voluntare. Totodata, unele categorii de lucrari vor fi exceptate de la autorizare anti-incendiu. Acestea sunt cateva dintre modificarile propuse de Ministerul de Interne…