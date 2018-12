Stiri pe aceeasi tema

- Artistul italian Marcello Fonte, protagonistul filmului "Dogman", regizat de Matteo Garrone, a castigat premiul pentru cel mai bun actor european la cea de-a 31-a gala anuala organizata de Academia de Film Europeana (EFA), sambata seara, la Sevilia, potrivit site-ului oficial al evenimentului.…

- Westernul poetic "The Rider", de Chloe Zhao, a primit premiul pentru cel mai bun lungmetraj la gala Gotham Independent Film Awards 2018, dedicata productiilor cinematografice independente realizate in afara marilor studiouri hollywoodiene, potrivit site-ului Associated Press, scrie Mediafax.Filmul…

- Propunerea Islandei la premiile Oscar 2019, "Femeie in razboi", va putea fi vizionata la centrul Ambasada din Timisoara, miercuri seara, intr-o proiectie speciala, cu sprijinul distribuitorului Transilvania Film. Filmul este cea mai noua productie a regizorului Benedikt Erlingsson, inclus…

- Optzeci si sapte de filme concureaza la categoria ‘Cel mai bun film intr-o limba straina’ la cea de-a 91-a editie a Premiilor Oscar, a anuntat luni Academia de Arte si Stiinte Cinematografice, citata de Xinhua. Numarul acestora este in scadere usoara fata de anul trecut, cand in competitie au intrat…

- Inclus anul acesta in selectia Semaine de la Critique la Festivalul de Film de la Cannes, „Femeie in razboi”, in regia lui Benedikt Erlingsson, va rula in cinematografele din tara incepand de vineri. Filmul va putea fi vazut in avanpremiera marti, de la ora 19.30, la Cinema Elvire Popesco.

- Lungmetrajul belgianului Lukas Dhont "Girl", care urmarește drama unei tinere transgender in varsta de 15 ani ce se pregatește sa devina balerina, a caștigat premiul Ochiul de Aur pentru cel mai bun film in competiția internaționala a ediției de anul acesta a Festivalului de la Zurich, scrie Mediafax.Actorul…

- O poveste de dragoste tulburatoare din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, 'Cold War', in regia lui Pawel Pawlikowski si recompensat deja pentru cel mai bun scenariu la Cannes, a castigat sambata seara Leul de Aur la Festivalul de Filme Artistice Poloneze din Gdynia, relateaza AFP.…