Cateva sute de membri ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) au participat, vineri, in fata sediului Guvernului, la un miting de protest fata de situatia sociala in care se afla fostele cadre militare disponibilizate si fata de modificarile legislative succesive despre care sustin ca le-au diminuat in mod abuziv pensiile.



Presedintele SCMD, Mircea Dogaru, a declarat, pentru AGERPRES, ca principalele solicitari sunt modificarea Legii Salarizarii, modificarea Legii Pensiilor si revenirea la Legea Pensiilor Militare. Acesta si-a exprimat nemultumirea fata de modificarile…