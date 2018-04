Stiri pe aceeasi tema

- Un pas important a fost facut in lupta impotriva cancerului. Incep testele pe pacienti pentru un vaccin revolutionar facut de cercetatorii de la Stanford.Doua etape de verificare pe oameni vor avea loc anul acesta, la care vor lua parte 35 de pacienti, scrie digi24.ro.

- Romania a inregistrat progrese semnificative in lupta impotriva coruptiei, dar acestea trebuie sa continue, in contextul in care reducerea coruptiei va ajuta Guvernul sa obtina venituri mai mari si sa cheltuie mai eficient banii publici, se arata in raportul publicat vineri de Fondul Monetar International…

- ”Știm bine ca dl general Coldea nu putea sa vorbeasca nimic din ceea ce știe, ne așteptam la asta inca de azi-dimineața. Este antrenat sa faca lucrul acesta. Dl Coldea, in scurta conferința de presa, ne-a spus despre atribuțiile SRI, punand lupta impotriva corupției intr-o paranteza, a spus `dincolo…

- Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini a declarat luni ca Ucraina trebuie sa depuna mai multe eforturi in lupta impotriva coruptiei si pentru crearea unei instante anticoruptie, in linie cu recomandarile Comisiei de la Venetia, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la Kiev, Mogherini a dat…

- Zeci de mii de slovaci au manifestat vineri seara la Bratislava si in alte orase, cerand demisia prim-ministrului Slovaciei, Robert Fico, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres. Protestatarii au cerut eforturi anticoruptie, dupa asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak.

- Uniunea Europeana a facut apel miercuri la Bosnia sa-si modifice legislatia privind lupta impotriva criminalitatii organizate si a coruptiei si s-o alinieze la standardele internationale, avertizand ca nerespectarea acestor cerinte va afecta progresele tarii pe calea catre aderarea la UE, relateaza…

- Progresele inregistrate de Rominia in lupta anticoruptie au fost din nou puse in pericol, saracia si inegalitatea sociala raman ridicate, iar cresterea economica mare a tarii, bazata pe consum, risca sa creeze conditiile unei aterizari dure, avertizeaza miercuri Comisia Europeana, ...

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brumell, a declarat, marti, ca de cand a intrat in UE Romania a facu progrese in ceea ce priveste lupta anticoruptie, meritul fiind in special al unor „organizatii foarte bune“, cum e si cazul DNA.

- Presedintele PAS, Maia Sandu, sustine ca a vorbit la Washington cu reprezentanti FMI despre coruptia si ipocrizia guvernarii de la Chisinau, iar cand a intrebat de ce programul cu FMI nu contine masuri de lupta impotriva coruptiei, dupa modelul programului FMI cu Ucraina, i s-a raspuns ca „autoritatile…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) isi prezinta astazi bilantul de activitate pe 2017. Presedintele Romaniei participa la prezentarea raportului, ministrul Justitiei a refuzat invitatia. „Suntem departe de o revocare, tot mai departe”, a spus presedintele la intrarea in sediul Cercului Militar unde…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) isi prezinta astazi bilantul de activitate pe 2017. Conform datelor DNA centralizate de „Adevarul”, anul trecut s-au dat hotarari de condamnare definitiva in 291 de dosare penale instrumentate de procurorii institutiei. Prejudiciile sunt de cel putin sute de milioane…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Delegatia Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), care a vizitat Romania in perioada 21-22 februarie, a subliniat ca magistratii responsabili cu instrumentarea si judecarea infractiunilor de coruptie ar trebui sa beneficieze de independenta, inclusiv in cazul mecanismelor disciplinare…

- Ministrul justiției incearca sa jongleze printre jaloane, sa duca cu zaharelul opinia publica și PSD, consider Dacian Cioloș. Fostul premier a comentat pentru Digi24 propunerea de revocare din funcție a procurorului șef al DNA.

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris joi pe Facebook, dupa ce ministrul Justitiei a anuntat ca cere revocarea procurorului-sef al DNA, ca Tudorel Toader spune ca "DNA si lupta impotriva coruptiei nu inseamna doar doamna Kovesi, dar cand decapitezi o institutie care se apropie periculos de politicieni…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a vorbit despre așteptarile pe care le are de la Viorica Dancila, premierul Romaniei. Printre așteptarile liderului european se numara susținerea statului de drept și a luptei anti-corupție.

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Momente de panica pentru 13 oameni aflati intr-un microbuz, in noaptea de miercuri spre joi, in Vaslui. Autovehiculul care transporta persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in zona localitatii Cretesti. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.

- Bill Gates avertizeaza ca din cauza unui virus mortal, care se transmite prin aer, 30 de milioane de oameni ar putea muri intr-un an. Miliardarul american iși exprima ingrijorarea ca acest lucru s-ar putea intampla, in cazul in care autoritațile nu vor finanța lupta impotriva unor astfel de…

- Mihai Ghimpu avertizeaza ca alegerile parlamentare din Republica Moldova nu vor fi corecte. "In ziua alegerilor poate vor fi libere si corecte, dar pana la vot nu vor fi. Ele deja au inceput sa nu fie libere si corecte", a declarat Mihai Ghimpu, care a precizat ca circumscriptiile electorale au fost…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Anual, circa 8,8 milioane de oameni din întreaga lume mor de cancer. Prognozele nu sunt deloc optimiste, or, în urmatorii zece ani, numarul deceselor anuale cauzate de aceasta maladie ar putea crește la 14 milioane. Statisticile sunt cu atât mai triste cu cât jumatate dintre…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, liberalul Marian Petrache, a precizat vineri, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic.…

- Metoda functioneaza pentru multe tipuri diferite de cancer, inclusiv pentru cele care apar spontan. Cercetatorii considera ca aplicarea locala a unor cantitati minuscule de agenti ar putea deveni o terapie rapida si ieftina pentru cancer fara efectele secundare produse de stimularea imunitatii…

- ”Traian Basescu a fost primit ca un erou eliberator la Nisporeni, acolo unde s-a intalnit duminica, 28 ianuarie, cu cetațenii orașului”, a scris site-ul B1.ro. ”Traian Basecu intampinat cu entuziasm și muzica patriotica la Nisporeni”, menționa, in aceeași zi, Deschide.md. ”Traian Basecu a participat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a afirmat marti ca lupta impotriva coruptiei nu are nicio legatura cu legile de organizare ale Justitiei, mentionand ca prin imaginea care s-a proiectat in exterior "cu buna stiinta si cu rea-vointa" se afecteaza independenta Justitiei…

- Partidul Democrat din Moldova nu se va implica in razboaie politice si nu se va confrunta cu alte formatiuni in acest an electoral. Declaratiile au fost facute de președintele PDM, Vlad Plahotniuc, intr-un interviu pentru portalul de știri deschide.md.

- Aproximativ 50 de persoane au marsaluit vineri, 18 ianuarie, pe strazile municipiului Ramnicu Valcea in semn de protest pentru intentia de desfiintare a Liceului Tehnologic Henri Coanda, fost Mecanic 2.

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului român Traian Basescu de a înainta în Parlamentul României o inițiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova. Declarația a fost facuta de catre PSRM prin intermediul unui comunicat…

- Desi nu exista alimente ''miracol'' care sa ne protejeze impotriva cancerului sau care sa ne vindece, un stil de viata echilibrat poate asigura o stare optima de sanatate, implicit o protectie anticanceroasa. Este important sa stim ca...

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

