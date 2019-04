Stiri pe aceeasi tema

- „Andrei Nastase nu va fi speaker al Parlamentului și sa nu viseze in zadar. Poate prim-ministru, daca se ințeleg acolo cu Maia Sandu, in cazul in care fac coaliție cu socialiștii”. Declarația aparține șefului statului, Igor Dodon, și a fost facuta in cadrul emisiunii „Moldova in direct”.

- igor Dodon a anuntat vineri, 12 aprilie, ca in urma sedintei Consiliului Republican al PSRM s-a decis ca Socialistii nu vor accepta formarea unui Guvern minoritar condus de Blocul ACUM si vor pleda doar pentru crearea unui Guvern functional si a unei majoritati parlamentare cu Blocul ACUM. Daca aceasta…

- Blocul politic ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, cheama Partidul Socialistilor la discutii publice pe motiv ca ar fi ingrijorati de ca „procesul de constituire a organelor de lucru ale Parlamentului este tergiversat, fiind blocata discutarea si adoptarea legilor necesare pentru eliberarea…

- PAS si PPDA nu vor merge la consultarile comune convocate pentru maine de catre presedintele tarii, Igor Dodon. Despre aceasta au anuntat liderii celor doua formatiuni, Maia Sandu si Andrei Nastase, care au decis sa organizeze propriile discutii, la Parlament.

- CHIȘINAU, 26 mart – Sputnik. Marți, în cadrul unui briefing de presa, liderii blocului ACUM (din care fac parte formațiunile PAS și Platforma DA și care deține 26 de mandate în Parlamentul Republicii Moldova) au anunțat ca formeaza doua fracțiuni parlamentare: PAS și DA. Maia…

- Analistul politic Dionis Cenusa considera ca propunerea Blocului politic ACUM, privind propunerea de a-i avea pe Maia Sandu in calitate de prim-ministru si pe Andrei Nastase ca presedinte al Parlamentului „constituie cumva o consecinta logica a dorintei de a repartiza, ipotetic, puterea”. Insa, potrivit…

- Un nou sondaj facut public aseara de Institutului Republican Internațional (IRI), arata ca în viitorul Legislativ ar accede patru formațiuni politice: Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar. O alta formațiune –…

- Mesaje cu realizari, despre nevoile oamenilor, versus acuzații pline de ura și îndemnuri la violența. Vorbim despre lansarea în campania electorala a PDM și a binomului PAS-PPDA. PDM a adoptat sloganul ”Fapte, nu vorbe!”, iar discursurile rostite în…