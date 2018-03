Stiri pe aceeasi tema

- Moldovagaz va livra in continuare gaze naturale catre consumatorii din Republica Moldova in volume depline, conform contractului existent cu Gazprom. Declaratia intreprinderii vine in contextul in care Gazprom a anuntat ruperea relatiilor contractuale cu Naftogaz Ukraini, transmite IPN.

- El are loc in contextul in care o curte internationala a pus capat numerosilor ani de litigiu, ceea ce ar fi trebuit sa permita reluarea livrarilor inca de joi, in conditii mai favorabile Kievului. Insa aceasta hotarare a provocat furia grupului gazifer rus Gazprom, care i-a rambursat operatorului ucrainean…

- „Naftogaz“ și PGNiG din Polonia a semnat un contract de livrare urgenta a gazelor in luna martie, dupa ce monopolistul rus „Gazprom“ a refuzat sa furnizeze gaz catre Ucraina. {{275188}}„Contractul este valabil pina la sfirșitul lunii martie 2018. Volumul contractului este de peste 60 de milioane de…

- Declaratia comuna semnata vineri, la Chisinau, de presedintii parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei si Ucrainei contureaza mai clar perspectiva europeana a acestor tari si le solicita partenerilor mai mari din Uniunea Europeana si de peste ocean sa contribuie la securitatea din regiune, constata…

- Gazprom a anunțat ca reziliaza contractul de cu compania Naftogaz din Ucraina. Decizia vizeaza atat livrarea, cat si tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrainean, prin urmare, ar putea fi afectata si Republica Moldova.

- Președinții de parlament din Moldova, Georgia și Ucraina au semnat o declarație prin care se angajeaza sa promoveze o poziție comuna in domeniul apararii și securitații. Documentul a fost semnat de Andrian Candu, Irakli Kobakhidze și Andrii Parubii, in timpul Conferinței interparlamentare de nivel…

- Președinții Parlamentelor Georgiei, Republicii Moldova și Ucrainei isi asuma angajamentul fața de integrarea europeana drept unicul și cel mai eficient instrument pentru a asigura prosperitatea, securitatea, dezvoltarea stabila și democratica pe termen lung pentru toate aceste

- Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a amenințat monopolul rusesc Gazprom ca va cere punerea de sechestru pe activele sale, inclusiv pe „Nord Stream – 2“, in cazul in care compania refuza sa plateasca catre „Naftogaz“ cele 2,56 miliarde $, conform deciziei Curții de Arbitraj de la Stockholm, transmite…

- Cu ocazia sosirii primaverii, presedintele tarii, Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare adresat tuturor cetatenilor Republicii Moldova, precum si oaspetilor acesteia informeaza Noi.md. Seful statului, ii felicita calduros pe moldoveni, indemnindu-i sa poarte primavara mereu in suflet. „Va felicit…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati din Brigada de infanterie motorizata "Dacia" din Cahul si Batalionul 22 de mentinere a pacii din Chisinau, se va antrena impreuna cu militari din Bulgaria, Georgia, Romania, Ucraina si SUA. Totodata, la exercitiul…

- Igor Dodon a calificat Declarația adoptata astazi de Parlament, prin care condamna "atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale", drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc lansat la nivel inalt in ultimii 25 de ani".

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat categoric initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-roman. El a calificat acest lucru drept un nou pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii nationale, informeaza NOI.md.…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna in curand o declaratie de unire cu Romania, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic, relateaza Unimedia.info.

- Igor Dodon continua declarațiile anti-unire. Unirea pentru care militeaza o parte dintre cetatenii Republicii Moldova inseamna razboi civil, spune președintele moldovean prorus Igor Dodon. Declarația a fost facuta la postul de televiziune NTV Moldova, filiala postului rusesc de televiziune NTV....

- Dupa ce noua localitați din R. Moldova au semnat pentru UNIREA cu România, Dodon a decis ca va acorda distincții de stat prietenilor sai socialiști care au rupt odata harta României Mari în Plenul Parlamentului. Se acorda „Ordinul „Gloria Muncii”: -…

- In anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi in țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul…

- Unirea pentru care militeaza o parte din cetațenii Republicii Moldova înseamna razboi civil. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova. Șeful statului susține ca va folosi…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a manifestat indignarea pentru faptul ca in ultima perioada tot mai multe localitați din țara semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Pe site-ul Președinției, Igor Dodon a scirs ca condamna „in cel mai categoric mod acțiunile unor reprezentanți…

- A fost aprobat conceptul in care sint trasate regulile generale cum va fi implementata activitatea polițieneasca comunitara pe tot teritoriul Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de Alexandru Pinzari, șeful Inspectoratului General al Poliției, in cadrul unei ediții speciale la postul de televiziune…

- In legatura cu anturajul epidemiologic nefavorabil privind rujeola in Romania și Ucraina, țari vecine, unde rujeola a capatat raspandire epidemica, s-a creat un pericol real de import al infecției in Republica Moldova, cu raspandirea ei locala, anunța Ministerul Sanatații.

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Importurile vor fi reluate ca urmare a unei hotarari recente a Curtii de Arbitraj de la Stockholm, care a redus importurile obligatorii si, de asemenea, pretul la care acestea sunt efectuate. Naftogaz anticipeaza ca in 2018 va importa pana la 5 miliarde de metri cubi gaz de la Gazprom, la un pret sub…

- Dupa cum ne-a obișnuit și în acest an de Boboteaza, presedintele Igor Dodon și-a aratat bustul și abdomenul de dragul tradițiilor. Conform unui clip video publicat pe o rețea sociala, șeful statului s-a scaldat într-un lac din apropierea satului de baștina, Sadova, iar apa ar fi fost…

- Decizia Curtii Constitutionale de a-l suspenda pe presedintele Igor Dodon din functie pentru refuzul de a promulga legea ce interzice propaganda rusa este motiv de a intenta o cauza penala fata de judecatorii Curtii. Seful statului spune ca CC nu avea dreptul sa-l suspende, pentru ca el nu a refuzat…

- Igor Dodon considera ca este inadmisibil ca cetatenii care au jurat credinta statului roman sa decida politica statului moldovenesc. Declaratia presedintelui tarii a fost facuta vineri, 5 ianuarie, imediat dupa ce Curtea Constitutionala a decis sa-l suspende din functie pentru refuzul de a promulga…

- Relațiile țarii noastre cu Federația Rusa trebuiesc resetate, la toate nivelurile. Declarația ii aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și a fost facuta intr-un interviu pentru agenția rusa TASS. Dodon spune ca pina la finele acestei luni la Chișinau ar putea ajunge o delegație a Ministerului…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Astazi, 3 ianuarie, la Reședința de Stat, in prezența președintelui Republicii Moldova, Rodica Antoci a depus juramintul in calitatea sa de președinte al Autoritații Naționale de Integritate (ANI), iar Lilian Chișca in calitatea sa de vicepreședinte al acestei instituții. Seful statului, Igor Dodon,…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau l-a suspendat temporar din functie pe presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Motivul? Seful tarii vecine a respins, pentru a doua oara, candidaturile la funcțiile de miniștri, propuse de Guvern saptamana trecuta.

- Castigatoarea celui de-al saptelea concurs „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, a devenit tinta internautilor dupa ce a afirmat ca Igor Dodon este prima si unica persoana de stat care a felicitat-o pentru succesul obtinut la acest concurs. Declaratia ei vine in contextul unui val de critici la adresa ei,…

- Castigatoarea celui de-al saptelea concurs „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, afirma ca Igor Dodon este prima si unica persoana de stat care a felicitat-o pentru succesul obtinut la acest concurs. Declaratia tinerei interprete a fost facuta in contextul unui val de critici la adresa ei, dupa ce a acceptat…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- Daca conducerea Republicii Moldova nu va putea asigura, dupa urmatoarele alegeri parlamentare, o politica externa echilibrata, tara isi poate pierde statalitatea in urmatorii 5-10 ani. Declaratia a fost facuta de catre presedintele Igor Dodon, la evenimentul de bilant al activitatii de un an in functia…

- Sectorul grec al gazelor si petrolului atrage banii ,,inteligenti”, gratie proiectelor lansate si hidrocarburilor ascunse sub Mediterana, scrie Margarita Mathiopoulos, expert german în energie, într-o opinie publicata de Handelsblatt. Prea putini antreprenori germani vad…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri, 54,2 la suta dintre cetațeni s-ar prezenta sigur la alegeri. Cei care vor refuza categoric sa își exercite dreptul la vot constituie 3,9 la suta. Cei care nu știu exact daca se vor prezenta reprezinta 26,3 la suta din respondenți. Politicianul…

- Ministrii de interne ai Romaniei si Republicii Moldova, Alexandru Jizdan si Carmen Dan, intentioneaza sa deschida un punct de control comun la Galati. Declaratia a fost facuta de Jizdan in cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Ministrul de interne al Republicii Moldova a subliniat ca tine o legatura…

