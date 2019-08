Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Dorinc Chirtoaca a anunțat astazi ca va participa la alegerile parlamentare în circumscripțiile 33 (suburbiile municipiului Chișinau) și 50 (Europa de Vest), dupa ce vicepremierul Andrei Nastase și premierul maia Sandu au renunțat la mandatele de deputat în favoare funcțiilor…

- Urmatorul primar al municipiului Chisinau va fi sau candidatul Partidului Socialistilor, sau candidatul blocului ACUM. Declaratia a fost facuta de presedintele Igor Dodon la emisiunea „Moldova in direct” de la postul public de televiziune Moldova 1. Potrivit lui, este important ca in premiera campania…

- "Seful statului Igor Dodon se temea si se teme pana in prezent de revenirea mea in Republica Moldova si din aceasta cauza ma ataca prin intermediul presei din Rusia".Despre aceasta a declarat Renato Usatii intr-o postare LIVE pe Facebook.

- Șeful statului, Igor Dodon, susține ca revenirea liderului „Partidului Nostru”, Renato Usatii, in Republica Modova ridica foarte multe semne de intrebare. Declarația a fost facuta in cadrul unui interviu acordat pentru Radio Europa Libera.

- Se pare ca familia liderului formal al PSRM, Zinaida Grecianîi, a fost demascata. Într-o postare pe o rețea de socializare, Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, le cere socialiștilor sa întoarca cele 3,5 milioane de dolari luați de Alexei Greceanîi, soțul…

- Toți curcanii aduși la Președinție sunt vii și sanatoși, potrivit telegraph.md, care a postat imagini video din care se observa ca pasarile nu au patit nimic.Citește și: Exploziv! De unde a fost data afara ‘soacra’ lui Liviu Dragnea Amintim ca, astazi, cei peste 30 de mii de manifestanti…

- Igor Dodon, care a fost toata viața angajat la stat, ar deține mari proprietați in Rusia, dar și conturi de zeci de milioane de dolari in bancile din Elveția. Aceasta declarație a fost facuta marți seara de fostul sau partener de proteste, liderul „Partidului Nostru", Renato Usatii, in cadrul unei emisiuni…

- Plahotniuc va acumula cam același numar de mandate, Șor va obține un pic mai puține, ACUM va „cadea”, iar Igor Dodon va inregistra un scor maxim de 20-22 de mandate. Cel puțin acesta este scenariul vazut de liderul Partidului Nostru, Renato Usatii, in cazul unor eventuale alegeri parlamentare anticipate.