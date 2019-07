Primarul Vladimir Petrut s-a inscris in PNL Maramures

Primarul orasului Cavnic, Vladimir Petrut, s-a inscris in PNL Maramures, dupa ce ultima data a activat in PSD, de unde a fost exclus la inceputul lui 2019. Acesta a semnat adeziunea chiar in cadrul unei conferinte de presa ce a avut loc vineri, 19 iulie, la sediul PNL din Baia Mare. Edilul a precizat… [citeste mai departe]