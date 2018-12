Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit observatorilor de la Chisinau, faptul ca cetateni moldoveni pot fi absolviti de anumite sanctiuni numai in cazul in care respecta termenii anuntati de partea rusa sugereaza ca Moscova ii trimite pe moldoveni acasa ca sa participe la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in speranta…

- Au trecut exact doi ani de la ziua alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, din 13 noiembrie 2016. In acest context, Igor Dodon a publicat pe pagina sa de Facebook si Youtube un material video in care prezinta reusitele sale din perioada respectiva. Seful statului mentionat ca a facut in doi…

- Federația Rusa ar putea acorda Republicii Moldova un miliard de dolari pentru reparația drumurilor. Declarația a fost facuta de președintele Igor Dodon în cadrul unei ediții speciale la postul de televiziune NTV. Șeful statului spune ca a discutat cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre…

- La incheierea vizitei la Moscova, presedintele moldovean, Igor Dodon, a spus ca Republica Moldova nu are probleme cu Romania si s-a declarat din nou impotriva tendintelor unioniste. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu Vladimir Putin, cu patru luni inaintea crucialelor alegeri parlamentare din luna…

- Igor Dodon participat in seara de vineri, 26 octombrie, la o sedinta a Partidului Socialistilor din Republica Moldova, la care a fost prezenta conducerea formatiunii. Presedintele a comunicat ca a discutat mai multe subiecte ce tin de alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

- Igor Dodon a venit cu o „rugaminte personala” catre presedintele Turciei, Recep Erdogan, miercuri, 17 octombrie, in cadrul vizitei oficiale in Republica Moldova a liderului de la Ankara. Dodon i-a solicitat omologului sau turc ca la Chisinau sa fie adusa sabia lui Stefan cel Mare, in original sau cel…

- Maia Sandu, liderul opoziției de la Chișinau, vorbește, intr-un interviu acordat rfi.ro, despre o posibila influența a Rusiei asupra Republicii Moldova dupa alegerile parlamentare care vor avea loc la inceputul anului 2019, acuzand o ințelegere intre Partidul Democrat și cel al Socialiștilor, menționand…