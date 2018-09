Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis luni suspendarea temporara a prerogativelor presedintelui Igor Dodon dupa ce acesta a refuzat sa semneze decretele privind numirea a doi noi ministri in cabinetul condus de premierul Pavel Filip, informeaza Deschide.md si Radio Chisinau, scrie Agerpres.…

