- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, referitor la criza politica din Republica Moldova, ca puterea a fost uzurpata de oligarhi, care au acaparat toate institutiile de stat. "Puterea in R. Moldova a fost totalmente uzurpata de oligarhi, care au acaparat toate institutiile de stat. Absolut…

- In vizita la Bruxelles, in prima sa deplasare oficiala in strainatate, Zelenski a acuzat Moscova ca incearca sa accentueze tensiunile intr-un razboi soldat cu peste 13.000 de morti de la debutul sau in 2014 si a carui reglementare politica se afla intr-un punct mort. Potrivit armatei ucrainene, in…

- Igor Dodon a avut o intrevedere de lucru luni, 27 mai, cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Oleg Vasnetov, cu care a discutat despre plecarea sa la Nur-Sultan, Kazahstan, pentru a participa la summit-ul Uniunii Eurasiatice, unde va avea intrevederi cu demnitari din tarile membre ale…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a amenintat ca va suspenda tranzitul petrolului rusesc pe teritoriul belarus, dupa ce Moscova a restrictionat importul de fructe din Belarus, pe motiv ca merele si perele exportate de Minsk ar proveni din tari membre ale Uniunii Europene, care fac obiectul…

- CHIȘINAU, 11 apr – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a aflat într-o vizita de o zi la Minsk, Belarus. În cadrul vizitei sale la Minsk, șeful statului a avut o întrevedere cu omologul sau belarus, Alexandr Lukașenko. © Sputnik / Ivan RudnevIata cu ce a…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…