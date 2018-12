Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a participat luni, 24 decembrie, la sedinta Consiliului Republican al Uniunii Ofiterilor din Republica Moldova, unde presedintele organizatiei, Victor Gaiciuc, a facut bilantul activitatii pentru anul 2018. Seful statului a vorbit despre obiectivele anului 2019, in care ar urma sa fie aniversata…

- Șeful statului, Igor Dodon a declarat in cadrul prezentarii bilantul activitatii sale in primii 2 ani de mandat, ca Republica Moldova nu va fi primita in UE in urmatorii 15 ani, adaugand ca, potrivit sondajelor de opinie, majoritatea populatiei tarii este impotriva aderarii la NATO.

- CHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova nu se va înregistra în calitate de candidat electoral la referendumul din 24 februarie 2019. Anunțul a fost facut de președintele țarii, Igor Dodon, președinte informal al PSRM, dupa ședința Consiliului Republican…

- Au trecut exact doi ani de la ziua alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, din 13 noiembrie 2016. In acest context, Igor Dodon a publicat pe pagina sa de Facebook si Youtube un material video in care prezinta reusitele sale din perioada respectiva. Seful statului mentionat ca a facut in doi…

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, si-a amanat vizita in Republica Moldova, a anuntat joi seara presedintele Igor Dodon pe pagina sa de Facebook, fara sa precizeze motivele amanarii acestei vizite, potrivit Radio Chisinau preluat de Agerpres 'In cadrul discutiei telefonice pe…

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, va efectua o vizita in Republica Moldova in perioada 25-28 octombrie, a anuntat miercuri presedintele Igor Dodon, dupa intalnirea sa cu Mitropolitul Chisinaului si al Intregii Moldove, Vladimir, informeaza Radio Chisinau. Cu aceasta ocazie, patriarhul…

- Dupa ce a retrimis legea in parlament, iar legislativul si-a mentinut votul in sedinta de joi, Dodon a declarat vineri ca este vorba de o "noua provocare a majoritatii parlamentare" si ar fi un pas legat de alegerile parlamentare apropiate."Nu voi semna aceasta lege in niciun caz. Pentru…