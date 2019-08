Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului Igor Dodon este de parere ca semnarea acordului ACUM-PSRM este pe ultima suta de metri. Mai mult decat atat, dansul a precizat ca acesta conține mai multe compartimente, cum ar fi politica interna, politica externa, activitatea parlamentara și alegerile locale din luna octombrie curent.

- Vicepresedintele PAS Mihai Popsoi a anuntat ca Blocul ACUM nu vede niciun impediment in semnarea unui noi acord de guvernare cu Socialistii, care sa specifice clar prioritatile din perioada urmatoare. Afirmatia a fost facuta dupa ce marti, 13 august, Comitetului Executiv Politic al Partidului Socialistilor…

- Conducerea Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM, prorus) a informat joi ca va insista asupra semnarii de urgenta saptamana viitoare a unui acord politic cu Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean, cu care formeaza o coalitie de guvernamant, in care sa fie trasate obiectivele…

- Conducerea Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM, prorus) a informat joi ca va insista asupra semnarii de urgenta saptamana viitoare a unui acord politic cu Blocul ACUM (PAS plus PPDA), declarat proeuropean, cu care formeaza o coalitie de guvernamant, in care sa fie trasate obiectivele…

- Partidul Democrat din Republica Moldova (PDM) le-a expediat ambasadelor acreditate la Chisinau o scrisoare in care informeaza misiunile diplomatice ca guvernul condus de Pavel Filip este „unicul legitim”, potrivit TV8, care publica documentul pe pagina sa electronica, transmite Radio Chisinau, citat…

- Partidul Democrat din Republica Moldova (PDM) le-a expediat ambasadelor acreditate la Chisinau o scrisoare in care informeaza misiunile diplomatice ca guvernul condus de Pavel Filip este "unicul legitim", potrivit TV8, care publica documentul pe pagina sa electronica, transmite Radio Chisinau. PDM il…

- Igor Dodon a anuntat joi, 13, iunie, ca Partidul Socialistilor si Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, vor organiza in aceasta duminica, ora 11.00, in Piata Marii Adunari Nationale, un „mars al poporului in sustinerea noii guvernari”.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a adresat miercuri Curții Constituționale ca sa explice de când încep cele trei luni în care Parlamentul trebuie sa își înceapa activitatea și sa învesteasca Guvernul - de la 9 martie, când au fost validate mandatele…