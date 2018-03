Dodon il felicita din tot sufletul pe Putin pentru castigarea alegerilor:O Rusie puternica e necesara nu doar rusilor

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost printre primii sefi de stat din lume care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea acestuia la presedintia Federatiei Ruse. Intr-o postare in limba rusa pe contul sau de Facebook, Igor Dodon l-a felicitat "din suflet'' pe Putin si a subliniat…

- Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, este de parere presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Rusia puternica nu are nevoie doar de rusi! Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri…

- Aflat dupa gratii, dar la zi cu toate subiectele de mare interes. Sorin Ovidiu Vantu a continuat, in aceasta dimineata, seria postarilor pe Facebook cu un articol legat de succesul intregistrat de Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din Rusia. Omul de afaceri il lauda pe seful de stat rus,…

- Președintele Moldovei, Igor Dodon nu a ezitat sa fie printre primii care sa-i transmita mesaj de felicitare liderului de la Kremlin, Vladimir Putin cu noua victorie la alegerile prezidențiale din Rusia, care s-au desfașurat ieri.

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, pentru al patrulea mandat la conducerea Rusiei cu 76,67% din voturile exprimate, potrivit rezultatelor dupa numararea a 99% din voturi. Este un scor cu 13% mai mare fata de cel cu care a fost ales in 2012 (63,6%). Prin aceasta victorie, Putin,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP, conform agerpres.ro. Putin a obtinut astfel al patrulea mandat…

- Rusii au inceput sa voteze sambata seara in Extremul Orient, in cadrul unui scrutin in care Vladimir Putin este sigur ca va ontine al patrulea mandat la Kremlin, scrie The Associated Press, potrivit news.ro.Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora locala 8.00 (sambata, 22.00, ora Romaniei)…

- Vladimir Putin a vorbit despre planurile Rusiei de contracarare a amenintarilor militare, a negat din nou acuzatiile privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential din SUA, a abordat teme de politica interna si externa. Relatiile cu presedintii Statelor Unite Intrebat daca a avut vreun favorit printre…

- Vladimir Putin, omul care a dominat scena politica din Rusia ultimilor 18 ani, este aproape de a castiga un nou mandat de presedinte al Rusiei in cadrul alegerilor de duminica, iar cel mai important obiectiv al liderului de la Kremlin il reprezinta recastigarea influentei internationale a Rusiei.

- Momentul in care o rusoaica a nascut in Marea Roșie. O rusoaica a fost fotografiata in timp ce naștea in apele Marii Roșii, ea calatorind din Rusia pana in Egipt special pentru acest moment. Fotografiile au fost facute de Hadia Hosny El Said, de la balconul apartamentului unchiului ei, in Dahab. Acestea…

- Președintele Donald Trump l-a demis pe Rex Tillerson, omul de afaceri pe care l-a numit in fruntea Departamentului de Stat. Noul Secretar de Stat al SUA a fost numit șeful CIA, Mike Pompeo. Președintele Donald Trump a anunțat pe Twitter ca Rex Tillerson va fi inlocuit de Mike Pompeo, șeful CIA, la conducerea…

- Rusia duce o campanie de destabilizare in fata careia Statele Unite ale Americii nu sunt suficient de protejate, este avertismentul comandantului suprem al Fortelor Aliate in Europa (SACEUR), care spune ca agentiile guvernamentale americane nu se coordoneaza suficient pentru a-si proteja tara de amenintarea…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a negat, luni, inaintea sedintei CExN al partidului, existenta unor divergente intre el si Liviu Dragnea, ca nu s-a decis daca va candida la congresul de pe 10 martie, apreciind ca, in prezent, ”partidul e foarte sanatos”.

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Pe 27 februarie seara, cand a plecat de la serviciu, Ancka Gaica a intalnit pe strada un barbat in varsta de 73 de ani. „L-am vazut sarman, cu hainele murdare, ude, cu niște pantofi marimea 46 (aprox) și fiind vizibil ca poarta la picior cu 3 nr mai mici. Il intreb daca vrea o patura...(matușa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis joi sa imbunatateasca nivelul de trai al rusilor sa reduca de doua ori rata saraciei “inacceptabile” in cursul viitorului mandat de sase ani pe care ar urma sa-l castige la 18 martie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Reprezentanții ISU au primit mesajul pe Facebook și i-au explicat, intre altele, elevului, ca decizia de inchidere a unitaților de invațamant nu le aparține. Decizia Inspectoratului Școlar ca elevii sa mearga la cursuri, in perioada avertizarii codului portocaliu de ger, a nemulțumit un elev…

- Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, a cerut, luni, o pauza umanitara zilnica, intre orele 9:00 si 14:00, in enclava siriana Ghouta de Est pentru a permite medicilor si personalului organizatiilor umanitare sa intervina si sa ii ajute pe raniti. In ultima saptamana, zona rebela a…

- Gestul a doi polițiști care au oprit din patrulare pe Autostrada București – Pitești pentru a ajuta o șoferița sa iși schimbe cauciucul spart a devenit viral pe Facebook. Dupa ce in urma cu cateva zile o tanara a postat pe Facebook o fotografie cu doi polițiști care schimbau cauciucul de la mașina sa, …

- O agentie de propaganda din St Petersburg, unde lucrau 80 de oameni, a creat in ultimii trei ani mecanisme sofisticate si se folosea de popularitatea unor retele precum Facebook si Instagram pentru a incerca sa infuenteze modul in care americanii aveau sa voteze la alegerile prezidentiale. Documentul…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…

- Alexandru Dedu a fost reales, miercuri, presedinte al Federatiei Romane de Handbal. Fostul sportiv a invins-o in turul doi al alegerilor desfasurate in Capitala pe Narcisa Lecusanu, obtinand 100 de voturi, cu unul mai mult fața de Lecusanu. A candidat pentru postul de presedinte al FRH si Robert Licu…

- Organizatia Natiunilor Unite ar trebui sa ia in considerare crearea unei forte de circa 20.000 de militari din state din afara NATO si de 4.000 de politisti pentru a solutiona criza din Ucraina, releva un nou raport care va fi prezentat oficialilor occidentali in aceasta saptamana, transmite Reuters.…

- 'Spuneti ca toata lumea are un smartphone', a declarat Putin, dupa un discurs al directorului Institutului national de cercetare Kurceatov, Mihail Kovalciuk, sustinut cu prilejul unei reuniuni a cercetatorilor rusi de la Novosibirsk, in Siberia occidentala. Kovalciuk tocmai afirmase in discursul…

- Pasagerii unui avion de linie din Siberia au relatat ca sunt blocati in aparat pe platforma aeroportului, cu usile deschise, in timp ce afara este ger, din cauza sosirii avionului presedintelui Vladimir Putin, relateaza AFP. Pasagerii acestui zbor cu destinatia Moscova au indicat pe retelele…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Nicoleta Botan, educatoarea care a fost ucisa cu sange rece de fostul sot, era iubita de toata lumea. Era mereu vazuta cu zambetul pe buze, putini stiau ce suferinta se ascundea in sufletul ei. Vestea mortii ei a socat, a revoltat, a cutremurat o tara intreaga. A fost lovita cu cutitul in inima,…

- Clujenii ies, din nou, diseara, in strada ca sa protesteze legat de modificarile aduse legilor justitiei. „Protestul de «acasa» e la fel de valoros ca cel de la Parlament!“, scriu acestia pe pagina de Facebook a evenimentului.

- Tradiția este pentru toți: pentru președintele rus, Vladimir Putin, dar și pentru mii de creștini din intreaga Rusie s-au scaldat in apa rece ca gheața astfel, sarbatorind Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos.

- Adrian Nastase trage un semnal de alarma și spune ca Guvernul nu e o instituție a partidului iar Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Nastase considera ca pentru PSD aceasta este ultima șansa la caștigarea alegerilor parlamentare…

- Cel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia nu va mai putea sa publice informatii legate de campania prezidentiala dinaintea alegerilor din martie. Centrul Levada a fost obligat de Kremlin sa se inregistreze ca agent strain la sfarsitul anului 2016. Acesta eticheta…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane.

- Președintele Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare de Craciun, intr-o postare de a sa pe Facebook. Șeful statului a subliniat ca familia acestuia anume in aceste zile sarbatorește Nașterea Domnului.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata stirile false, precizand ca in timpul alegerilor, utilizatorii retelelor de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte in privinta continutului pe care il publica. Macron…

- Potrivit expertului Centrului de analiza politica "Meltanyossag", presedintele Janos Ader va stabili, probabil, ca alegerile parlamentare din primavara a acestui an sa fie organizate cel mai devreme posibil. Analistul Attila Tibor Nagy a declarat postului Inforadio ca in campania electorala din 2018…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a multumit cetatenilor tarii pentru increderea primita in 2017 si le-a urat sa fie martorii unor "schimbari importante" in 2018, in cadrul discursului cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei Tass.

- In condițiile in care forțele militare ale Hezbollahului se afla, laolalta cu cele ale guvernului sirian, la doar cațiva kilometri de granița Israelului, este foarte posibil ca Donald Trump și Vladimir Putin sa fi avut o convorbire telefonica privitoare la situația din Siria, așa cum declara surse israeliene…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a ordonat masuri speciale de securitate dupa atentatul produs in Sankt-Petersburg, cerand intensificarea operatiunilor antiteroriste si eliminarea islamistilor daca reprezinta pericole iminente. "Un atac terorist a avut loc ieri in Sankt-Petersburg. Recent,…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Presedintele Igor Dodon si Vladimir Putin, s-au vazut pentru a saptea oara in acest an marti, 27 decembrie, in cadrul summit-ului neformal al tarilor Comunitatii Statelor Independente (CSI) de la Moscova.

- „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta s-a consumat cu incepere de anul trecut si anul acesta - in care serviciile s-au retras, cel putin acestea au fost luarile de pozitii publice, din campul tactic, dar au ramas ceilalti doi actori: presedintele si procuratura, care doresc…

- Alternativa - insoțirea acelor postari de așa-numite, informații alternative, care dau context și care ar putea lamuri utilizatorul asupra veridicitații unor știri. Pana acum, daca aparea sa zicem o știre conspiraționista despre Vladimir Putin sau Donald Trump, utilizatorii o puteau marca…

- Președintele Igor Dodon susține ca Turcia a decis sa finanțeze integral lucrarile de reparație a cladirii Președinției, care se preconizeaza sa fie finalizate pâna în luna mai 2018. Subiectul a fost discutat de catre șeful statului la întrevederea cu viceprim-ministrul Republicii…