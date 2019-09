Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele moldovean Igor Dodon il asteapta pe Vladimir Putin la Chisinau in 2020, an ce va fi declarat 'anul Rusiei in Republica Moldova', dupa cum a afirmat Dodon intr-un interviu aparut luni in ziarul rus Kommersant, citat de portalul Deschide.md. Pentru ca o astfel de vizita sa aiba loc…

- Socialistul anti-geopolitic Igor Dodon a oferit detalii despre condițiile în care Vladimir Putin ar putea veni în Moldova în urmatoarea perioada. Vladimir Putin ar putea vizita Republica Moldova în cazul în care va exista o agenda clara și care sa vizeze perspectivele…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- Rusia va furniza gaze naturale mai ieftine catre Republica Moldova, a anunțat președintele Igor Dodon. El a spus pe Facebook ca a ajuns la un acord cu Vladimir Putin pentru reducerea tarifelor pentru gazele rusești. Prețul va scadea cel mai probabil de la 1 octombrie, a promis Dodon. „Am fost de acord,…

- ​Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat sâmbata, în cadrul unei întâlniri cu omologul sau moldovean, Igor Dodon, ca spera ca stabilizarea situației politice de la Chișinau va permite o mai buna cooperare între țara sa și Republica Moldova, potrivit agenției de presa…

- Vladimir Putin ameninta, din nou, Romania. Presedintele rus a sustinut ca de la baza de la Deveselu va putea fi lansata racheta de croaziera pe care Statele Unite au testat-o zilele trecute. Rusia va trebui sa reactioneze la o asemenea amenintare, a avertizat Putin. Declaratiile au avut loc la o zi…

- Președintele rus Vladimir Putin da asigurari ca nu sunt probleme, nici riscuri dupa explozia din 8 august din timpul testarii unui motor de racheta nucleara în Marea Alba, în Extremul Nord al Rusiei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a laudat luni exporturile de arme ruse in strainatate, Rusia fiind al doilea exportator pe plan mondial, dar totusi cu mult in urma SUA, in acest sens el cerand autoritatilor de resort sa faca tot posibilul ca Rusia sa ramana lider pe piata globala a armelor, potrivit…