Stiri pe aceeasi tema

- Cu cat mai aproape va fi termenul de dizolvare a Parlamentului, cu atat discutiile dintre formatiunile care au acces in legislativ vor fi mai constructive, a declarat presedintele Igor Dodon in cadrul emisiunii "Moldova in direct'' de la postul public de televiziune Moldova 1, informeaza…

- „Andrei Nastase nu va fi speaker al Parlamentului și sa nu viseze in zadar. Poate prim-ministru, daca se ințeleg acolo cu Maia Sandu, in cazul in care fac coaliție cu socialiștii”. Declarația aparține șefului statului, Igor Dodon, și a fost facuta in cadrul emisiunii „Moldova in direct”.

- Exponentii PAS si PPDA au invitat reprezentantii PSRM la discutii despre initiativele blocului politic ACUM, nu la negocieri privind formarea unei majoritati parlamentare. Jurnalistul Nicolae Negru scrie, într-un editorial publicat de Ziarul National, ca este de asteptat ca cei de la ACUM…

- Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova Vladimir Voronin i-a mulțumit in limba franceza președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, pentru ca nu l-a invitat pe șeful statului, Igor Dodon, la București in Romania. Declarația a fost facuta aseara la emisiunea „Punctul pe azi” de la TVR Moldova.

- Autodesemnarea lui Andrei Nastase pentru funcția de președinte al Parlamentului și a Maiei Sandu pentru funcția de premier este cel puțin stranie. Este reacția liderului PDM, Vlad Plahotniuc, dupa discuțiile cu șeful statului, Igor Dodon. E puțin stranie aceasta declarație pentru noi…

- Opozitia pro-europeana din Republica Moldova a refuzat propunerea Partidului Democrat pentru formarea unei aliante de guvernamant dupa alegerile parlamentare, incheiate fara un invingator majoritar. Vicepresedintele democratilor aflati la putere sustine ca noua guvernare trebuie sa continue apropierea…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, susține ca piloții moldoveni, luați ostatici de talibanii afgani acum trei ani și jumatate, puteau fi aduși acasa înca în primavara trecuta, dar președintele Igor Dodon s-ar fi opus. Ultimul ar fi dorit ca eliberarea acestora…

- Igor Dodon a primit 20 de milioane de dolari din Rusia pentru actuala campanie electorala. Declarația aparține președintelui Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, care spune ca banii au fost adusi in Moldova, atunci cand presedintele tarii a zburat din Rusia cu avionul Gazprom.