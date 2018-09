Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului, Igor Dodon, susține ca nu va semna decretele de numire a noilor miniștri. Anunțul a fost facut in aceasta seara la postul NTV Moldova. Premierul critica dur declarațiile lui Dodon.

- CHIȘINAU, 5 sept – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat astazi ca nu exclude ca va participa la alegerile parlamentare din 2019 în calitate de candidat la funcția de deputat pe lista de partid a PSRM în circumscripția naționala. Anunțul a fost facut dupa…

- Noul ambasador al Federatiei Ruse in Moldova, Oleg Vasnetov, si-a inceput mandatul. Oficialul i-a prezentat originalele scrisorilor de acreditare presedintelui Igor Dodon.Vasnetov il succeda pe Farit Muhametsin al carui mandat a expirat anul acesta.

- Afla ce a declarat președintele țarii Igor Dodon in cadrul unui interviu oferit in exclusivitate pentru Sputnik Moldova despre cei doi reprezentanți speciali ai Federației Ruse in Republica Moldova, Dmitri Kozak și Dmitri Patrușev.

- Igor Dodon avut luni, 16 iulie, la Moscova, prima sa intrevedere de lucru in calitate de sef de stat cu Dmitri Kozak, vicepremierul Federatiei Ruse si reprezentantul special al lui Vladimir Putin pentru dezvoltarea relatiilor comerciale si economice cu Republica Moldova.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a scris sambata pe contul sau de Facebook ca a avut in cursul zilei o intrevedere la Moscova cu omologul sau rus Vladimir Putin, cu care a discutat despre relatiile bilaterale si despre situatia regionala. "Am exprimat recunostinta pentru eforturile…

- PreE™edintele Igor Dodon a apreciat calitAƒE›ile profesionale ale lui Dmitri Kozak, desemnat recent A®n calitate de reprezentant special al PreE™edintelui Rusiei pentru dezvoltarea relaE›iilor economice E™i comerciale cu Moldova.

- Partidul Democrat din Moldova a fost acceptat oficial in grupul social-democraților din cadrul Adunarii Parlamentare a OSCE. Anuntul a fost facut ieri de deputatul, Sergiu Sirbu, pe pagina sa de Facebook.