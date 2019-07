Stiri pe aceeasi tema

- Informațiile deținute de Ministerul de Interne din Republica Moldova arata ca oligarhii Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor nu ar fi parasit țara, a declarat, marți, ministrul de Interne Andrei Nastase, citat de Unimedia. El a precizat ca urmeaza sa fie facute investigații suplimentare, împreuna cu…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat, luni, daca moldoveanul Vladimir Plahotniuc, fugit din tara lui, va primi azil in Romania. "Nu stiu ce se va intampla. De obicei, in Romania nu sustinem persoane, ci partide si institutii. Nu au fost discutii in aceasta privinta, in niciun…

- Vlad Plahotniuc a venit cu un mesajpe Facebook, dupa ce in ultimele zile presa din Republica Moldova a scris ca acesta a plecat din țara. Liderul PD spune ca partidul sau va forma o „opoziție activa” ș a ca „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia” scrie Unimedia.info,„In opoziție,…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a transmis, sambata dimineața, un mesaj prin care saluta decizia guvernului condus de Petru Filip de a demisiona in favoarea executivului condus de Maia Sandu și a coaliției PSRM-ACUM. „Statele Unite saluta anunțul Partidului Democrat ca se retrage din guvern…

- Presedintele Igor Dodon a indemnat, intr-o postare pe Facebook, toti functionarii publici, angajatii structurilor de forta si militarii sa asigure transmiterea pasnica a puterii in Republica Moldova catre guvernul condus de Maia Sandu, informeaza joi Radio Chisinau. "Ma adresez tuturor…

- Procuratura Generala din Republica Moldova s-a autosesizat și a deschis un dosar penal în cazul finanțarii formațiunii lui Igor Dodon - Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) - în urma înregistrarilor aparute în presa în care Dodon spunea ca a primit din partea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunța ca s-a întâlnit cu ambasadorii acreditați la Chișinau, susținând ca a reiterat ca va colabora activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentara creata de ACUM și PSRM și ca depinde de partenerii externi cât de repede…