Stiri pe aceeasi tema

- Soluția ideala ar fi fost daca exista un candidat unic pe vectorul vestic la alegerile noi din municipiul Chișinau. Declaratia a fost facuta de analistul politic Anatol Țaranu in cadrul emisiunii Fabrika."Lucrurile se explica foarte simplu.

- Igor Dodon a avut o intrevedere joi, 15 martie, in Azerbaidjan, cu presedintele Macedonei, Gjorge Ivanov, in cadrul careia seful statului l-a invitat pe omologul sau la Chisinau. Vizita acestuia este preconizata pentru 17-18 iulie curent.

- Analistul politic Anatol Taranu considera ca solutia ideala ar fi fost daca exista un candidat unic pe vectorul vestic la alegerile noi din Chisinau. In opinia lui, daca acest candidat ar fi avut si capacitati manageriale, atunci victoria lui ar fi fost ca si pecetluita. Declaratia a fost facuta in…

- Alegerile locale în municipiile Chișinau și Balți vor avea loc pe data de 20 mai 2018. Anunțul a fost facut în urma cu câteva clipe de președintele CEC, Alina Rusu. TIMPUL.MD

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, afirma ca principalul sau adversar in alegerile anticipate din Capitala va fi „candidatul comun al lui Plahotniuc si Dodon, Silvia Radu”.

- PDM pledeaza pentru un candidat unic al partidelor proeuropene la alegerile pentru functia de primar al Capitalei. Presedintele formatiunii, Vlad Plahotniuc, a declarat astazi ca democratii nu vor veni cu o candidatura proprie, desi PDM are sanse destul de mari sa castige aceste

- Partidul Acțiune și Solidaritate refuza sa discute cu Partidul Democrat din Moldova despre desemnarea unui candidat unic al forțelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Secretarul general al partidului condus de Maia Sandu, Igor Grosu, a declarat pentru deschide.md ca „PAS…

- „Nu este corect sa se insinueze ca am venit vai de capul nostru în administrație. Familia noastra niciodata nu a fost la limita saraciei sau chiar saraca. Când am venit la Primarie, stateam destul de bine”, a declarat Dorin Chirtoaca, într-un interviu pentru ziarul…

- Partidul Acțiune și Solidaritate acuza Partidul Democrat ca ar vrea sa susțina candidatura socialiștilor la alegerile locale din Chișinau, chiar daca au afirmat ca vor susține un candidat pro-UE.

- Vicepreședintele Partidului „Platforma Demnitate și Adevar" (PPDA), Alexandru Slusari, a declarat ca nu va accepta o cooperare cu PD in vederea susținerii unui candidat comun la alegerile locale noi din municipiul Chișinau.

- Purtatorul de cuvant al Președinției, Ion Ceban, a reiterat declarația lui Igor Dodon, care a spus ca alegerile locale din Chișinau trebuie sa aiba loc pe 20 mai curent. "Orice tentative de a impiedica desfașurarea alegerilor contravin legislației. Alegerile trebuie sa aiba loc la 20 mai in Chișinau…

- Președintele, Igor Dodon, propune ca pe 20 mai, cand vor fi alegeri locale, sa fie organizate alegeri parlamentare. Despre aceasta a anunțat in cadrul unor discuții cu președintele fracțiunii PSRM, Zinaida Greceanii.

- Alegerile locale din Chișinau și Balți trebuie sa se desfașoare nu mai tirziu de 20 mai, așa cum prevede legea. Declarația aparține președintelui Igor Dodon și a fost facuta in cadrul unei intrevederi cu liderul PSRM, Zinaida Greceanii, noteaza Noi.md. Potrivit lui, orice tentativa de a amina alegerile…

- In cadrul vizitei președintelui in Germania, Dodon a avut mai multe intrevederi și discuții informale. Deasemenea, s-a discutat despre situația in Republica Moldova și din regiune și relațiile politice și economice moldo-germane. Declarația aparține purtatorului de cuvant al președintelui, Ion Ceban.

- Alegerile locale din Chisinau sunt o sansa pentru opozitia proeuropeana, democratica si antioligarhica. Aceasta declarație ii aparține liderului Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase.

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a criticat, miercuri, planurile Guvernului de la Chisinau privind achizitionarea de armament de la state membre NATO, adaugand ca va discuta acest subiect in cadrul Consiliului Suprem de Securitate, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Alegerile locale anticipate din Balți și Chișinau ar putea sa nu aiba loc. Cel puțin asta spun reprezentații Comisiei Electorale Centrale. Potrivit acestora, in bugetul de stat nu sunt prevazuți bani pentru a aceste doua scrutine.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat planurile guvernului de a achizitiona armament NATO pentru inzestrarea armatei moldovene si a anuntat ca va include acest subiect pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului Suprem de Securitate de la Chisinau, relateaza agentia de presa…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PD), Dumitru Diacov, neaga ca primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, ar fi reprezentantul democratilor la Primarie. Totodata, deputatul afirma ca Silvia Radu ar putea fi sustinuta de PD la alegerile locale anticipate, afirmand ca primarul interimar…

- Președintele de la Chișinau, Igor Dodon, a calificat, intr-o postare pe Facebook, liberalismul, toleranța și egalitatea de gen ca fiind ”invațaturi false” impuse cetațenilor Republicii Moldova.

- PSRM inca nu și-a stabilit candidatul la funcția de primar general al capitalei, a anunțat șeful fracțiunii socialiștilor din CMC, Ion Ceban, citat de Noi.md. Potrivit lui, partidul lucreaza, deocamdata, la strategia electorala, iar dupa anunțarea alegerilor anticipate, se va determina și in privința…

- CHISINAU, 25 feb — Sputnik. În etapa finala a concursului național Eurovision 2018, care s-a desfașurat sâmbata seara, au participat 16 artiști, iar victoria i-a revenit formației DoReDos, care va merge la Lisabona. Vom menționa ca Filip Kirkorov a urmarit din sala concertul…

- Igor Dodon recunoaste ca obiectivul Oficiului NATO la Chisinau este cel de informare. Doar ca temerea presedintelui fata de deschiderea reprezentantei NATO consta anume in informare. Potrivit sefului statului, NATO va incerca sa convinga moldovenii ca, de fapt, Alianta Nord-Atlantica nu este o organizatie…

- In conformitate cu legislația in vigoare, alegerile anticipate locale in municipiul Chișinau pot avea loc numai pe data de 20 mai. Și asta pentru ca in Codul electoral se spune clar ca alegerile pot avea loc de doua ori pe an, primavara și toamna, iar in aceasta primavara deja scrutinul a fost fixat…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la care Igor Dodon se refera.

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Principala problema a alegerilor locale noi din Chișinau și Balți este ca primarii vor ajunge în funcții doar pentru un an și risca sa nu fie realeși în 2019. De aceasta parere este analistul politic Igor Boțan. Într-un interviu pentru portalul tribuna.md, Boțan a declarat ca riscul…

- Conducerea Partidul Democrat nu a luat, deocamdata, o decizie definitiva privind modul in care va participa la alegerile locale anticipate din Chișinau, comunica Noi.md. Cu toate acestea, reprezentanții formațiunii nu exclud ca PD nu va avea propriul candidat și ca ii va acorda susținere Silviei Radu.…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este de parere ca tara sa ar trebui sa urmeze modelul Ungariei privind dreptul exclusiv de a detine proprietati agricole doar propriilor cetateni, pentru a nu ajunge in situatia Romaniei. "Uitati-va la ceea ce s-a intamplat in Romania, in alte state, care…

- Vicepresedintele PUN, Ana Gutu, a criticat activitatea lui Dorin Chirtoaca la sefia Capitalei. Aceasta i-a reprosat fostului primar de Chisinau ca s-ar fi inconjura la Primarie „cu oameni de nimic, tineri corupti, neprofesionisti, care in final v-au vandut pe mana justitiei politic angajate”.

- E una din puținele decizii corecte pe care le-a luat Dorin Chirtoaca in cei 10 ani de mandat. Astfel a comentat consilierul socialist, Ion Ceban, decizia primarului suspendat Dorin Chirtoaca de ași prezenta demisia din funcție, transmite NOI.md In acest context, socialistul a spus ca alegerile anticipate…

- O unitate de 60 de militari moldoveni a plecat sâmbata la Babadag, în Dobrogea româneasca, pentru a participa în 11-17 februarie la un exercițiu militar multinațional cu participarea militarilor din Bulgaria, Georgia, România, Ucraina si Statele Unite al Americii. …

- "Condamn in cel mai categoric mod initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc. Acest lucru reprezinta inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale. Am convingerea ca orice tentative de a crea careva…

- Primarul general interimar Silvia Radu cere demisia directorului Spitalului Municipal nr.1 și a șefului Direcției Sanatate de la Primarie, dupa ce i-a prins chefuind cu alcool, în timpul orelor de program, alaturi de alți fruntași liberali. ”Neregulile gasite la Spitalul…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, a incercat sa explice de ce Igor Dodon inca nu a primit un raspuns la invitatia adresata omologului sau roman, Klaus Iohannis, de veni in vizita oficiala in Republica Moldova si de a avea o intrevedere bilaterala. Potrivit diplomatului, invitatia respectiva…

- In incercarea de a justifica necesitatea adoptarii legii ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prim-ministrul Pavel Filip a adus drept exemplu reportajul realizat recent de catre Irada Zeinalova, jurnalista postului e televiziune NTV, care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon.

- Purtatorul de cuvant al Presedintiei, Ion Ceban, a declarat ca jurnalistii postului de televiziune international RTVi aveau documentele necesare ce confirmau ca acestia vin la Chisinau pentru a lua un interviu de la Igor Dodon. Asta in timp ce Politia de Frontiera sustine ca i-a intors din drum pe motiv…

- Aderarea Moldovei cu NATO și încalcarea principiului de neutralitate înseamna razboi, a reiterat președintele Igor Dodon în cadrul unui interviu recent, noteaza Noi.md. Oficialul a subliniat ca nu va admite ca poporul Republicii Moldova sa fie folosit drept carne de tun…

- "Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau. Discut cu avocatul depunerea apelului tot azi (luni-n.r.)", a declarat fostul presedinte Traian Basescu, pentru MEDIAFAX, intrebat daca va ataca decizia instantei de la Chisinau. Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei…

- Desi conducerea de la Chisinau nu vorbeste despre intentia de a adera vreodata la NATO, Igor Dodon avertizeaza opinia publica, subliniind ca „NATO inseamna razboi”, iar un parteneriat strategic cu Rusia este esential pentru existenta Republicii Moldova.

- Igor Dodon afirma ca problema transnistreana a aparut din cauza declaratiilor antiruse si nationaliste de la Chisinau, la inceputul anilor 90. Seful statului sustine ca a existat o oportunitate de a solutiona conflictul din stanga Nistrului in anul 2003, atunci cand Moscova a propus sa fie semnat „planul…

- “PSD administreaza tara ca si propria mosie, ceea ce este foarte grav. Un partid nu poate sa confiste o tara în folos propriu. Ei sunt temporar împuterniciti de cetateni sa guverneze în interes public. Din nefericire, ceea ce se întâmpla de un an de zile de la…

- Jurnalistei ruse Irada Zeinalova i s-a interzis marti seara intrarea in Republica Moldova, iar presedintele Igor Dodon a criticat dur aceasta decizie a autoritatilor din Chisinau pe motiv ca afecteaza relatiile cu Rusia, relateaza Tass si Unimedia.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, promotor fervent al teoriei 'moldovenismului' de sorginte sovietica - care presupune ca moldovenii ar fi o etnie separata, diferita de romani - a depus luni dimineata o coroana de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din…

- Ana Munteanu, castigatoarea celui de-al 7-lea sezon al show-ului „Vocea Romaniei” de la PRO TV, este in centrul unui imens scandal, dupa ce a fost criticata dur de un deputat din Parlamentul Romaniei. Originara din Republica Moldova, Ana Munteanu a fost criticata de Constantin Codreanu, deputat in Parlamentul…

- UPDATE O intalnire importanta a avut loc in Guvernul Romaniei. Reprezentanții a 43 de organizații civice au mers la Palatul Victoria sa discute cu premierul Mihai Tudose, nemulțumiți de schimbarile aduse legilor justiției. În Ajunul Crăciunului reprezentanții protestatarilor, grupați…

- Carles Puigdemont, liderul separatistilor catalani destituit, aflat in autoexil la Bruxelles, sugereaza ca ar putea reveni la Barcelona zilele urmatoare si ii cere prim-ministrului Mariano Rajoy sa retraga aplicarea articolului 155, dupa „victoria rasunatoare” a formatiunii pro-independenta. Rezultatele…

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…

- Igor Dodon a declarat ca rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova este o noua provocare a guvernarii proeuropene de la Chisinau. El s-a aratat indignat de aceasta decizie si a subliniat ca ea va influenta negativ relatiile moldo-ruse.