Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anuntat împrumutul lui Kevin Boli (28 de ani) de la formatia chineza Guizhou Henfeng. Fundașul central revine astfel la gruparea ardeleana, unde a mai evoluat în sezonul 2017-2018."Clubul CFR 1907 Cluj anunța împrumutul fundașului central Kevin Boli de la formația…

- Tehnicianul lui CFR Cluj, Dan Petrescu (51 de ani), a declarat, sambata, in urma victoriei inregistrate in fața lui FC Botoșani, cu scorul de 4-1, in etapa a șaptea din Liga 1, ca CFR-ul ar fi meritat sa inscrie mai multe goluri.

- Antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a aratat deranjat cand a fost intrebat de ce a executat Omrani penaltiul din meciul cu Slavia Praga.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis: Americanii ii iubesc pe romani, sa știți/ FOTO Intrebat la Telekom Sport de ce a batut Omrani penaltiul,…

- Jucatorul din Pietrosita a fost ales de site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal in echipa etapei PORTAR Razvan Plesca (Gaz Metan / 36 de ani / 4 jocuri) – A fost omul meciului. A avut sapte interventii decisive datorita carora echipa s-a intors la Medias cu un punct. FUNDASI Mihai Ionut Butean (CFR Cluj…

- Suparare mare in tabara nou-promovatei Academica Clinceni. Al doilea meci in Liga 1, a doua infrangere. Dupa eșecul suferit in fața Universitații Craiova, a venit și cel inregistrat in fața campioanei Romaniei, CFR Cluj, potrivit Mediafax.Baieții lui Dan Petrescu s-au impus cu 4-1 pe stadionul…

- Campioana si-a gasit atacantul pe care il cauta si aduce un nume important pentru a-si betona ofensiva. Din informatiile ProSport, CFR negociaza cu Lacina Traore si spera sa-l readuca la Cluj pe atacantul care a evoluat la Ujpest in ultimul sezon, potrivit mediafax.Citește și: Gabriela Firea…

- CFR 1907 Cluj anunta transferul fundasului francez Mike Cestor. Fotbalistul s-a alaturat deja lotului pregatit de Dan Petrescu si a inceput antrenamentele cu noua sa echipa, anunța news.ro.Simona Halep, obligata sa invinga istoria! Gigi Becali pune presiune: 'Am o oftica mare pe Serena. Vreau…