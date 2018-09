Stiri pe aceeasi tema

- O resiteanca, impresionata de prezenta catorva rate salbatice in albia raului Barzava, a facut cateva fotografii pe care le-a postat pe o retea de socializare. Imaginile au fost repostate de fostul director al teatrului resitean, Nicolae Vladulescu. Vazand fotografiile, primarul Ioan Popa…

- Printre participanti s-au regasit si sportivi de la LPS Bihorul Oradea, pregatiti de antrenorul emerit Nicolae Ille. Spadasinii oradeni au urcat de sapte ori pe podium, reusind trei locuri I si patru locuri III. Categoria 9 ani: locul 1 – Ana Muntean, locul 3 – Sonia Buta.…

- In film, pe care Redford l-a descris drept „minunat”, actorul joaca rolul unui spargator de banci care a existat in realitate si care a fost prins de 17 ori pe parcursul a 60 de ani, si de fiecare data a reusit sa scape din inchisoare. „Intotdeauna am fost atras de ideea de raufacator, inca de cand…

- Creșa a fost data in folosința luni, iar gradul de ocupare este de 91%, ceea ce inseamna ca sunt ocupate 41 de locuri din 45. Condițiile sunt extraordinare, arhitectura imobilului e una moderna, spațiul este conceput astfel incat copiii sunt preluați de la vestiar de educatoare, iar daca…

- Dupa evolutii de succes in campionatele din Italia, Austria si Franta, jucatoarea de tenis de masa din Arad a semnat cu gruparea portugheza Sporting Lisabona, pentru care va juca si in Liga Campionilor. Dodean și colegele sale vor infrunta in grupa C fosta sa echipa din Franta, Saint Quentin, a treia…

- Tanarul legumicultor doljean are si un nume predestinat, Rosiianu, el experimentand pentru prima oara acest soi, cu semnite pe care le-a cumparat din Spania. El spune ca nu e foarte profitabil, desi oamenii cumpara rosii negre. Asta pentru ca tot mai multi producatori s-au reprofilat pe soiuri…

- Andreea Prisacariu, Selma Cadar și Mihaela Marculescu au invins Croatia, scor 3-0, in semifinale, si Ungaria, 3-0, in ultimul act (Prisacariu – Gecsek 6-1, 6-3; Cadar – Nagy 7-6 (5), 4-6, 6-1 si Cadar/Prisacariu – Gecsek/Kovacs 6-3, 6-2). Ambele finaliste de la Arad s-au calificat la turneul final…

