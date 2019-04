Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile bulgare sunt pasive la agresiunea hibrida a Kremlinului, servindu-l chiar, și nu contribuie la securitatea și apararea colectiva în NATO. Acest lucru a fost declarat de catre Ivan Kostov, fost prim-ministru bulgar (1997-2001), la conferința "Aderarea la NATO - cheia catre…

- Directorul Centrului ucrainean pentru cercetari militare, demilitarizare și dezarmare, Valentin Badrak, considera ca doctrina militara rusa actualizata vizeaza un program de pregatire pentru un razboi la scara larga. În opinia analistului militar ucrainean, citat de publicatia "Narodna Pravda",…

- Rusia face tot posibilul pentru a iși intari influența in Balcani, iar prin ultimele acțiuni pe care le-a interprins in aceasta zona se pare ca a gasit rețeta prin care poate iși poate duce la indeplinire acest plan.Ziarul Financiar: Autoritatile sarbe si-au dat permisiunea finala pentru…

- Premierul Viorica Dancila a convenit crearea unei comisii mixte privind MCV În legatura cu Mecanismul de Cooperare si Verificare, premierul Viorica Dancila a precizat joi seara, la un post de televiziune, ca a convenit cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, crearea…

- “Danube- River as Experience”, expozitia personala a Oanei Ionel va avea loc la Institutul Cultural Roman in perioada 15 - 19 februarie 2019. Proiectul artistei bucurestene include o selecție a picturilor realizate in anul 2018. “Seria de lucrari ofera o cheie de interpretare a fluviului din perspectiva…

- "Sunt convins". Astfel, vicepresedintele GERB, Tvetan Tvetanov, a raspuns postului de televiziune bTv la întrebarea daca Rusia va încerca sa intervina în alegerile de anul acesta din Bulgaria. "Sunt convins", pentru ca vad ce se întâmpla în state…

- In ciuda faptului ca Regatul Unit nu a adoptat moneda euro, apropiatul Brexit va avea consecințe in privința integrarii monetare a UE. Candidații cu cea mai mare probabilitate de a adopta moneda euro sunt cele mai sarace trei țari ale UE: Bulgaria, Romania și Croația. Insa problemele lor structurale,…