Documentul MCV din 2012. Primele reactii, dupa ce oficialii europeni au cerut detalii despre starea justitiei

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca a primit scrisoarea premierului Viorica Dancila prin care ii solicita sa ii comunice daca in perioada 2012-2018 Comisia Europeana a cerut informatii cu privire la situatia juridica in cazuri de presupusa coruptie la nivel inalt. El a spus ca…

- "Starea generala a drumurilor si infrastructura feroviara ramane slaba. Autostrazile si drumurile nationale reprezinta putin peste 20- din reteaua de drumuri a Romaniei, in timp ce 90- din sosele au o singura banda de circulatie pe fiecare sens", se arata in raportul pe 2018 al Comisiei Europene privind…

- Prezentarea listei negre de la Comisia Europeana- lista in care apar in clar nume de persoane ce ar trebui rapid verificate- nu a ramas fara ecou. Mai exact, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul ședinței BPN, ca premierul Viorica Dancila va cere explicații Comisiei Europene cu privire…

- Ministrul Justitiei ar urma sa ceara luni Ministerului Public - DNA desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca datele statistice indica o scadere a recidivei la nivel national. "Un fapt imbucurator este acela ca starea de recidiva in Romania scade si asta ne-o arata statistica, nu este un enunt de la Administratia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le-a raspuns sindicatelor din penitenciare, care au protestat luni la Guvern, cerand sa discute cu Viorica Dancila, el sustinand ca nu era planificata o intrevedere a premierului cu liderii sindicali si cerandu-le jurnalistilor ca “problemele sa fie reflectate in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca a vorbit de mai multe ori pe parcursul zilei cu premierul Viorica Dancila, context in care a precizat ca prim-ministrul nu avea planificata nicio intalnire cu liderii de sindicate din penitenciare.

- Comisia Europeana a deschis o ancheta aprofundata la nivelul Complexului Energetic Hunedoara. Oficialii europeni vor sa stabileasca daca ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara sunt conforme cu reglementarile europene. “La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat un ajutor temporar…

- Joi, Frans Timmermans s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, precum si cu premierul Viorica Dancila. Ulterior, a susținut o conferința de presa in cadrul careia oficialul european a spus ca institutia pe care o reprezinta este foarte bine informata,…

- Realizatorul TV Radu Banciu a vorbit in ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre vizita oficiala a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la București.„Vizita n-a fost un succes pentru țarișoara noastra. Deci el i-a vazut pe Klaus Iohannis, pe Liviu Dragnea,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat luni conducerii Camerei Deputatilor o serie de informatii cu privire la legile Justitiei si la modificarile aduse Codurilor penale in vederea pregatirii misiunii de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV)."Pe 14-16…

- Timmermans se va intalni cu Liviu Dragnea și cu membrii comisiei speciale pentru legile justiției, de Marțișor. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face la București o vizita oficiala de doua zile, a anunțat Comisia Europeana. Oficialul european va mai avea intalniri cu președintele…

- Eurodeputata socialista Ana Gomes, membra a familiei europene din care face parte si PSD, a declarat, la RFI, ca daca cineva dezinformeaza Bruxellesul in privinta justitiei din Romania acela este chiar Guvernul PSD-ALDE. „Oficialii europeni nu sunt prosti, ei obtin informatii din multe surse din Romania.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- "Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut, joi, revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, iar cotidianul Financial Times scrie ca "Bucurestiul face parte dintr-un grup tot mai mare de capitale europene care confrunta Comisia Europeana in privinta statului de drept".

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, chemat urgent din Japonia unde avea unele intalniri, de premierul Dancila, anunța astazi, la orele 18,00, daca o demite sau nu pe Laura Kodruța Kovesi. Viorica Dancila spune ca nu vrea sa afle ce decizia a luat și așteapta doar sa-și faca datoria. Mesajul a fost…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inceput la ora 18.00, intr-o conferinta de presa extraordinara, prezentarea raportului privind activitatea DNA, sinteza care are 36 de pagini. La ora 18.55, prezentarea sintezei a ajuns de abia la pagina 11, iar ziaristii sunt extrem de nervosi, pentru…

- Eurodeputatul PPE Cristian Preda a declarat la RFI ca vizita pe care premierul Viorica Dancila o face marti si miercuri la Bruxelles nu are rost, daca vine doar ca sa se confrunte cu reprezentantii institutiilor europene."Daca la Comisie, doamna Dancila va spune va ascultam in sfarsit si cerem…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va sustine o conferinta de presa joi, la ora 18:00, in care va anunta soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Cel putin asa a anuntat ministrul Justitiei pe pagina personala de Facebook. Toader, chemat de premierul Viorica Dancila din Japonia pentru a prezenta raportul,…

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia si a revenit in tara, pentru a participa la sedinta de Guvern, si pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre „situatia DNA” va sustine o declaratie de presa, joi seara, la ora 18.00.

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. Este așteptata o decizie din partea premierului Dancila, dupa scandalul de la DNA.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, joi, la intoarcerea din Japonia,…

- Toader, chemat in fata premierului Dancila: Sunt ingrijorata si nu ma simt confortabil Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Ministrul justitiei discuta cu premierul despre situatia de la DNA Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, se întâlneste astazi cu premierul Viorica Dancila, înaintea sedintei de guvern, pentru discutii privind situatia de la DNA, în urma acuzatiilor…

- "Nu cred nimic. La Biserica se crede”, a afirmat Traian Basescu. De asemenea, intrebat daca a vazut inregistrarile vizand DNA, el a replicat: „Nu le-am vazut”.Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de Vlad Cosma din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa "planteze probe"…

- Ministrul Justiției japonez, Yoko Kamikawa, a anuntat astazi ca s-a intanit cu omologul sau roman, Tudorel Toader. A postat pe pagina sa de pe o retea de socializare imagini din timpul discuțiilor oficiale. „Am confirmat ca vom consolida in continuare parteneriatul nostru prin impartașirea cunoștințelor…

- Tudorel Toader urmeaza sa revina din Japonia mai devreme decat era programat initial, pe fondul scandalului care vizeaza DNA. Ministrul Justitei a anuntat ca va participa la ședința de Guvern de joi, moment in care poate comunica concluziile raportului care vizeaza activitatea sefei DNA, Laura Codruta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța ca iși va intrerupe vizita in Japonia și va reveni in țara, in contextul scandalului din jurul DNA. Acesta a afirmat ca va participa joi la ședința de Guvern, dupa ce luni premierul Viorica Dancila i-a transmis sa se intoarca in Romania cat mai repede. Articolul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA."Joi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Comisarul european Corina Crețu va discuta cu premierul Viorica Dancila Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. Foto: Arhiva. Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, considera ca România trebuie sa accelereze implementarea pe teren a proiectelor…

- "Ne exprimam ingrijorarea in legatura cu privire la modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania. Pentru a clarifica aceste aspecte, va facem cunoscut faptul ca dezbaterea privind acest subiect a inceput cu mult…

- "Va asigur ca pana la data de 1 aprilie Parlamentul isi va indeplini acest rol si va transpune directiva. Acolo este vorba de niste principii. Acele principii din directiva Guvernul a transpus o parte dintre ele prin proiectul de lege care a fost inaintat la Senat, dar pentru restul de articole care…