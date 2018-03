Documentul MCV din 2012, din nou in atentia premierului. Dancila va cere detalii de la presedintele CE

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila cere clarificari de la președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in contextul difuzarii unei scrisorii ”atribuite” Comisiei Europene care ar fi fost transmisa autoritaților romane pe 10 octombrie 2012. Documentul structurat pe 21 de puncte ar fi inclus cererile CE…

- Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale, documentul fiind confirmat de Ministerul Justitiei.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca ii va transmite presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o scrisoare prin care ii va solicita detalii cu privire la solicitarile de informatii adresate Ministerului Justitiei

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern de astazi, ca va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012, scrie Digi 24.Potrivit unor informatii aparute in presa, in document erau cerute detalii…

- Viorica Dancila a spus, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale. "In document erau solicitate date despre dosare aflate…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern de astazi, ca va trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012 in care, potrivit unor informații aparute in presa, erau cerute detalii in legatura cu…

- Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale, documentul fiind confirmat de Ministerul ...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de Guvern, ca va trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012. Dancila a menționat faptul ca in spațiul public au aparut informații legate de faptul ca CE a cerut…

- Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca va transmite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, prin care cere detalii despre nota din 2012 ce contine nume ale unor persoane cu probleme penale, documentul fiind confirmat de Ministerul Justitiei.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Remus Borza nu exclude un asemenea scenariu, dimpotriva. Astfel, potrivit deputatului Klaus Iohannis are toate șansele sa devina președinte al Consiliului European. Remus Borza și-a argumentat afirmația, precizand ca Iohannis ”se contopește in portretul” unui inalt demnitar european. „Putem…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki i-a prezentat joi, la Bruxelles, presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, un document in care este explicata controversata reforma a sistemului judiciar din Polonia, transmit Reuters si dpa. Documentul mentioneaza ca reformele initiate…

- Iordache, dupa vizita lui Timmermans: Fara indoiala, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si Bruxelles Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat vineri, ca dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, nu vor mai fi diferente de opinie intre Bucuresti si…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va avea, miercuri dupa-amiaza, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Ulterior, cei doi demnitari vor sustine o conferinta de presa comuna.

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat la Bruxelles cu oficialii europeni despre respectarea statului de drept și lupta anticorupție din Romania. Este prima vizita a premierului de la preluarea mandatului. Cu detalii despre programul de astazi, Ionuț Gheorghe, jurnalist TVR.

- Premierul Viorica Dancila are la Bruxelles, in perioada 19-21 februarie, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile…

- Premierul Viorica Dancila, discuții cu președintele Parlamentului European, la Bruxelles, in prima vizita externa acesteia, la instituțiile europene, de la preluarea mandatului. Viorica Dancila a anunțat ca va veni in plenul Parlamentului European, pentru a vorbi despre viitorul Uniunii Europene. ”Bine…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- Dancila, in vizita la Bruxelles. Subiectele aflate pe agenda premierului Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European,…

- Premierul Viorica Dancila va avea, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk,…

- Premierul Viorica Dancila urmeaza sa fie primit, miercurea viitoare, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit calendarului oficial de saptamana viitoare al institutiei, publicat pe site-ul Comisiei.

- Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. "Confirm realitatea dificila cu care se confrunta…

- „Saptamana viitoare, la Bruxelles, voi avea intalnire cu presedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si, bineinteles, intalnire cu comisarul european pe politici regionale, doamna Corina Cretu.…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.

- Premierul Viorica Dancila se va intalni la Bruxelles, pe 20-21 februarie, cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, motivul deplasarii fiind explicarea intențiilor majoritații guvernamentale de modificare a legilor justiției.

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP, potrivit Agerpres. Cu această ocazie,…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP. Cu aceasta ocazie, presedintele Consiliului…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP. Cu aceasta ocazie, presedintele Consiliului…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- PNL sustine ca pozitia exprimata miercuri de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în privinta modificarii Legilor Justitiei de catre majoritatea PSD-ALDE-UDMR, dovedeste faptul ca agenda "paralela" a liderului social-democrat Liviu Dragnea si presedintelui ALDE, Calin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Statul de drept "a facut progrese remarcabile in Romania" iar Comisia Europeana nu va accepta ca tara noastra sa faca "pasi inapoi" pe acest drum, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.…

- Independenta Justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a postat marti pe Twitter o scrisoare de felicitare adresata noului premier roman Viorica Dancila, in care face referire la importanta presedintiei Consiliului UE de anul viitor, la sustinerea valorilor europene, a statului de drept si la lupta impotriva…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a pledat marti pentru dialog cu oficialii Comisiei Europene, adaugand ca nu crede ca acestia sunt dezinformati pe tema Legilor Justitiei. Intrebat daca institutiile europene sunt dezinformate in privinta Legilor Justitiei din Romania, el a raspuns: "Nu…

- Intr-o declarație comuna publicata miercuri pe site-ul Comisiei Europene, președintele CE Jean Claude-Juncker și primvicepreședintele CE Frans Timmermans au facut „apel” la Parlamentul Romaniei sa „regandeasca” legile justiției și au afirmat ca urmaresc „cu ingrijorare evoluțiile recente din Romania”.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si...

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra-salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, spune ca gestul extremistilor maghiari, care au acoperit cu un steag al tinutului secuiesc placa cu stema de pe sediul Ambasadei României din Budapesta, trebuie sa genereze reactii urgente din partea presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- JOACA DE-A PREMIERUL… Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, merge astazi la sedinta Comitetului Executiv National, cu mandat clar din partea primarilor din judet: demisia lui Tudose si, cel mai probabil, sustinerea lui Paul Stanescu, actualul vice-premier, pentru postul de prim-ministru. De altfel,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a aparat controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa, dupa ce presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, s-a intalnit cu el marti seara la Bruxelles pentru a-i transmite criticile oficialilor europeni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…