Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, in cadrul Congresului PSD, marele proiect de țara, in viziunea PSD. Acesta se numește ”gROwth” și, conform lui Dragnea, este ca o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetațean de la naștere și pana la finalul vieții.”Avem…

- Academia Romana a semnat ieri un protocol de colaborare cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, documentul avand drept scop infiintarea Senatului Culturii, organism cu rol consultativ, prin intermediul caruia ministerul va beneficia de consiliere de specialitate din partea forului academic…

- Zeci de producatori și-au expus produsele la ”Targul producatorilor romani”, organizat la ”Casa Carții” din centrul Piteștiului, in perioada 6 – 11 martie. Clienții nu au intarziat sa apara, deoarece comercianții au profitat de aceste zile și au redus substanțial prețurile. Doar aici gasiți producatori…

- O sansa in plus pentru pacientii care au nevoie de transplant. Romania si Moldova vor sa incheie un acord, care sa permita schimbul de organe, in cazul in care nu le pot folosi din cauza incompatibilitatii. Documentul ar urma sa fie semnat pana la sfarsitul acestui an.

- Un raport al Comisiei Europene (CE) publicat in februarie 2018, la mai bine de doi ani dupa anunțarea soluțiilor tehnice pentru vehiculele implicate an scandalul Dieselgate, arata ca posesorii romani ai mașinilor Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Porsche sunt europenii cel mai puțin interesați sa scape…

- In fiecare an, pe 2 Martie, autoritatile locale si judetene organizeaza un eveniment dedicat comemorarii eroilor romani si bulgari care s-au jertfit in Razboiul de Independenta, ceremonia marcand totodata si Ziua Nationala a Republicii Bulgaria. Astazi, la Ploiesti, a avut loc o scurta ceremonie religioasa…

- Directorii romani din cele mai importante sectoare economice - industria prelucratoare, constructii, comert cu amanuntul si servicii – estimeaza o crestere a tuturor preturilor produselor si serviciilor oferite in urmatoarele luni, informeaza Institutul National de Statistica.

- Reglementari noi la inceput de an care privesc documentele de intrare in alte țari. Valabilitatea pașapoartelor simple electronice a fost extinsa la zece ani in cazul persoanelor care au implinit 25 de ani, anunța reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In prezent, un pașaport simplu electronic…

- Scriitorul si sociologul Stelian Tanase a fost prezent la Oradea pentru o lansare de carte in noua locatie a librariei R&R, si pentru o conferinta in sala mare a Primariei Oradea. Cea dintai a fost prilejuita de cartile „Nocturna cu vampir. Opus1” si „Dinastia”, ambele scoase la…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern postat pe site-ul Ministerului Energiei, potrivit Agerpres. Proiectul de act normativ este facut in temeiul Legii 185/2016…

- Inca doua localitați, astazi, au semnat Declarația de Reunire cu Romania. Este vorba despre Calimanești din raionul Nisporeni și satul Coșeni din comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni.

- Pana acum, doar abonatii Telekom puteau viziona, si marti, dar si miercuri partidele din cea mai tare competitie intercluburi din lume. Asta in conditiile in care Pro TV detine drepturile doar pentru partida de marti.

- Mai multe studii psihologice efectuate in ultimii ani au scos la iveala faptul ca o buna parte dintre romani au suferit cel putin o data un episod psihotic, ce se caracterizeaza prin halucinatii, schimbari in structura de personalitate si manifestari de gandire dezorganizata. Este adesea acompaniat…

- Responsabili din Ministerul pentru Imigratie au indicat joi ca 232 de romani au depus solicitari de azil in Canada de la ridicarea obligativitatii vizelor, la 1 decembrie anul trecut. Comparativ, doar 120 de romani au cerut azil in Canada in intregul an 2016.Desi s-a renuntat la obligativitatea…

- Sindicalistii din CE Oltenia vor putea afla ce contine proiectul de buget al companiei pentru anul in curs abia la inceputul saptamanii viitoare. Documentul nu a fost prezentat pana acum de administratie partenerilor de dialog...

- Magistratii Curti de Apel Bucuresti au admis, marti, cererea de extradare venita din partea SUA pentru cei doi hackeri romani care au spart sistemul de supraveghere al Politiei din Washington, Mihai Alexandru Isvanca (25 de ani) si Eveline Cismaru (28 de ani), insa in cazul tanarului au amanat predarea…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situației politice, autoritațile locale au decretat stare de urgența, pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi și servicii,…

- Guvernul va adopta joi Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time. Executivul face o noua modificare la Ordonanta de Urgenta privind masurile fiscale. Documentul este deja in dezbatere publica si a fost introdus un nou alineat care prevede ca „La articolul 146, dupa…

- Marea problema a mediului politic romanesc cand vine vorba despre practicile necinstite ale companiilor occidentale este lipsa sa de credibilitate. Pe un fond corupt, totul devine indistinct si neverosimil.

- SUA au promis vineri sa puna capat regimului Coreei de Nord daca lanseaza un atac nuclear asupra lor sau a aliatilor. Avertizarea a venit in cea mai recenta analiza a posturii nucleare, dezvaluita mai devreme in aceasta zi. Documentul, singurul aparut din anul 2010 pana in prezent, va dicta politica…

- "Domnilor, la plecarea din Camera, va rog sa-mi permiteti sa-mi ofer cele mai sincere scuze baronesei Lister pentru lipsa mea de eleganta, deoarece nu am fost aici pentru a-i raspunde la intrebarea privind o problema foarte importanta. In acesti cinci ani am avut privilegiul sa raspund intrebarilor…

- 100 de personalitati ale Romaniei au raspuns invitatiei jurnalistei Floriana Jucan de a scrie despre tara, intr-un proiect realizat de Q Magazine, dedicat implinirii unui secol de la Marea Unire. „Romani de Centenar” este un album care ilustreaza, dupa cum spune initiatoarea proiectului, nu doar frumusetile…

- Deficitul de forta de munca din Moldova ar putea fi acoperit de straini. In premiera, Ministerul Muncii a elaborat lista ocupațiilor prioritare pentru ei. In document sunt incluse 17 profesii pentru care sunt cele mai multe locuri vacante.

- Ordinul nr. 456, din 6 noiembrie 2017, al prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, referitor la sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului auto doar in municipiul Suceava, iși produce efectele de la 1 februarie a.c.. Ordinul a intrat in vigoare de la 1 ianuarie a.c., dar ...

- „Piratii romani din delta fluviului Pad”. „Mercenari pe rau”. „Pestii, in pericol”. Sunt trei titluri ale ziarelor din Italia ce sustin ca pescari romani braconeaza la ei si secatuiesc ecosistemul. Problemele aparute pe cel mai lung curs de apa din peninsula fac autoritatile si presa sa spuna ca lucrurile…

- Parlamentul nerecunoscutei RMN a aprobat in prima lectura un proiect de lege privind dezvoltarea tehnologiilor blockchain in Transnistria. Acesta prevede crearea unor zone economice libere ținta pentru dezvoltarea tehnologiilor blockchain pentru producerea criptovalutei, relateaza NOI.md. Documentul…

- O familie de români din Belgia a descoperit ca fiica lor de trei ani a fost rapita de bona, tot o românca. Femeia ducea si o aducea pe micuta acasa de la gradinita si luni cele doua nu au mai venit. Parinii au alertat imediat politia. Oamenii legii au descoperit copila aproape…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut astazi o discuție telefonica cu prim-viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltarii Economice și Comerțului din Ucraina, Stepan Kubiv. În cadrul convorbirii, miniștrii au discutat despre consolidarea relațiilor bilaterale,…

- Scrisoare emoționanta transmisa de actrița Dorina Chiriac parlamentarilor, pe contul sau de Facebook. Ea le cere aleșilor sa respinga modificarile aduse Codului Fiscal, aratând ca formularul 600 îi obliga pe cei care câștiga venituri din

- Primul sondaj politic din anul 2018 a fost realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii președintelui Iohannis..Suspendarea președintelui Iohannis…

- „Adevarul” a descoperit indicii conform carora un document depus de Mihai Lucan la dosarul in care este acuzat de delapidarea cu 1 milion de euro a Institutului de Urologie din Cluj contine informatii false. Documentul, un act de donatie, s-a numarat printre argumentele principale ale Tribunalului Bucuresti…

- O familie care munceste in Italia a primit o lovitura crunta: Melissa Maria, de doar 46 de zile, a murit in somn! Cei doi parinti sunt distrusi, in urma tragediei care a avut loc la Ponte San Nicolo, acolo unde locuiau cei trei.A

- Legea administratiei publice locale trimisa la Curtea Constitutionala Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis a sesizat joi, 11 iqanuarie, Curtea Constitutionala cu privire la modificarile si completarile aduse Legii administratiei publice locale. Documentul a fost trimis…

- Acest raport de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului…

- La nici doi ani de la realizarea recordului unui transfer din Liga 1, atunci cand l-a vandut pe Nicolae Stanciu pentru 10 milioane de Euro la Anderlecht, Gigi Becali se pregatește de un nou tun financiar: vanzarea puștiului minune Dennis Man.

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai multe zile libere, iar in cazul in care guvernul va aproba și cateva zile intercalate cu zilele de odihna din weekend vor fi in total 21 de zile libere. In cel mai fericit caz vor fi 5 minivacanțe, cea mai scurta de trei zile și cea mai lunga de 5 zile.

- Doua persoane au fost obligate de instanța, printr-o decizie definitiva, sa publice pe conturilor lor de Facebook hotararea judecatoreasca prin care au fost puși la plata unor daune morale catre doi reclamanți pe care i-au jignit, inclusiv pe rețeaua de socializare.Potrivit clujust.ro, conflictul…

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…

- Obiectul cererii de finanțare "Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre București si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord București si Aeroportul International Henri…

- Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro, potrivit datelor centralizate de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), scrie news.ro.Din…

- In 2018 vom avea 14 sarbatori legale. Dintre ele, 11 zile nelucratoare vor pica in timpul saptamanii. Vezi calendarul sarbatorilor legale din 2018: Citește și: Dezvaluirea anului despre Liviu Dragnea: Șeful PSD e aparat in razboiul cu DNA de o avocata milionara membra a PNL1…

- Foto: twitter.com/Remaliahedwin Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, doua fiind spitalizate, in urma unui accident feroviar produs vineri dupa-amiaza la periferia orasului spaniol Madrid, relateaza presa spaniola. Ministerul Afacerilor Externe a precizat, vineri, ca in urma accidentului…

- Deputații europeni ai ERC, Josep-Maria Terricabras și Jordi Sole, au cerut Comisiei Europene sa verifice daca au existat nereguli in votul din Diaspora. Potrivit acestora, unii alegatori au primit votul tarziu, in timp ce alții nu l-au primit deloc. Documentul trimis de liderii catalani…

- Cele mai multe persoane se trezesc in jurul orei 4 dimineata din cauza cosmarurilor sau a stresului. In timpul noptii, organismul nostru indeplineste functii clare, de exemplu detoxificarea, intarirea sistemului imunitar ori inlaturarea agentilor patogeni. Pentru ca organele au o activitate intensa,…

- "In Inchisoarea Simpang Renggam se afla incarcerati Marian Laurentiu Peity si Ionel Turcan, arestati pentru trafic de droguri, condamnati la moarte de Curtea de Apel, si ale caror procese se afla in faza de judecata pe rolul Curtii Federale a Malaysiei. Delegatia romana a purtat discutii cu cetatenii…

- Farmaciile sau filialele acestora, inclusiv cele care prepara medicamente extemporale, vor putea fi amplasate la orice distanța una de alta. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astazi în lectura finala de catre Parlament, comunica MOLDPRES. Proiectul susținut cu votul…

- O echipa de salvamontisti clujeni au luat parte la o exercitii comune cu omologi din Polonia. Au participat la demonstratii de salvare montana si la cursuri de citire a zapezii si de calculare a riscului aparitiei avalansei.

- O echipa formata din patru romani vor lua startul la una dintre cele mai dificile competiții din lume, Talisker Whisky Atlantic Challenge. Cei patru care formeaza echipa Atlantic4 sunt Vasile Oșean, 38 de ani, Andrei Roșu, 42 de ani, Ionuț Olteanu, 23 de ani, și Marius Alexe, 41 de ani. Competitia…

- Speculatorii nu sunt singurii care aplauda creșterea spectaculoasa a bitcoin-ului. Potrivit specialiștilor americani și liderul nord-coreean, Kim Jong-un are motive sa sarbatoreasca fiecare creștere a valorii criptomonedei, scrie CNN. In ultimele luni, experții și oficialii spun ca nord-coreenii au…