- Ipoteza uluitoare în cazul fugarului Sebastian Ghița. Presa de la Belgrad scrie ca documentele trimise de Ministerul Justiției de la București s-ar fi pierdut. Scenariul apare în cotidianul Danas.

- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- "Desi m-a prins episodul taspe din interviul cu Sebi Ghita la spital si am cu totul alte prioritati, avand in vedere ca am fost subiect al acestei filmari, probabil pentru ca in celelalte episoade nu reuseste sa rupa gura targului cu nimic, vreau sa ii raspund scurt, amicului meu de la Belgrad.…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, intalnire la Belgrad cu omologul sau Tudorel Toader Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a discutat astazi la Belgrad cu omologul sau sârb, Nela Kuburovici despre continuarea parcursului european al Serbiei, dar si despre cererea României de extradare…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader s-a aflat luni la Belgrad, unde a discutat cu omologul sau sarb Nela Kuburovic pe tema extradarii lui Sebastian Ghita. La randul sau, Ghita a anuntat deja ca ii va da lui Toader un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false din…

- Ce a discutat Tudorel Toader cu ministrul justiției sarb despre Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție Tudorel Toader a discutat la Belgrad cu omologul sau, Nela Kuburovic, extradarea lui Sebastian Ghița. Intalnirea a durat aproximativ o ora și, potrivit lui Toader, cei doi au discutat și despre planurile…

- Decizia celor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de a trimite spre rejudecare dosarul familiei Cosma a declansat un nou scandal. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat o ipoteza de-a dreptul socanta. Acesta a spus ca Laura Codruta Kovesi ar putea fi santajata de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat in discutia avuta la Belgrad, luni, cu omologul din Serbia subiectul cererii de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita. "Ministrii au purtat (...) discutii despre cererea Romaniei de extradare a lui Sebastian Ghita. Ministrul Kuburovic…

- Informații de ultima ora in legatura cu extradarea lui Sebastian Ghița. Ministrul de Justiție din Serbia spune ca imediat ce va avea o decizie din partea Inaltei Curți din Serbia va acționa in consecința in ceea ce-l privește pe Sebastian Ghița. Reprezentanții Inaltei Curți…

- Interviul pe care Ion Cristoiu i l-a luat la Belgrad lui Sebastian Ghita a ajuns la episodul 5, unul in care dezvaluirile despre mecanismele murdare ale Sistemului se apropie de apogeu. Nume grele din structurile statului apar in probabil cea mai mare elaborata operatiune a serviciilor secrete din Romania.

- Sebastian Ghita va cere luni Ministerului sarb al Justitiei suspendarea procedurilor de extradare catre Romania, omul de afaceri invocand falsificarea probelor DNA. Cererea de extradare a lui Sebastian Ghita vine in contextul in care luni se va deplasa la Belgrad si ministrul roman al Justitiei, Tudorel…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader se va afla luni la Belgrad, unde va discuta cu omologul sau sarb Nela Kuburovic pe tema extradarii lui Sebastian Ghita. La randul sau, Ghita a anuntat deja ca ii va da lui Toader un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false…

- Sebastian Ghita cere suspendarea procedurii de extradare si spune ca intentioneaza sa depuna si raportul ministrului Justitiei prin care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. “Abia astept sa ajunga aici (Tudorel Toader – n.r.). Cand intra pe treptele Justitiei, ii dau raportul in mana, ca…

- "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea "ma duc dupa Ghita in Serbia". Cu ce? Cu probele false ale lui Portocala? Dupa ce le-ai facut raport, vii in Serbia cu probele lui Negulescu?", a spus Sebastian Ghita, la Romania TV. Citeste si Sebastian Ghita anunta ca va difuza inregistrarea cu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. „Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din…

- In a treia parte a interviului inregistrat la Belgrad sunt atinse multe puncte sensibile: armata de acoperiți a DNA, cum s-a deteriorat relația dintre Victor Ponta și Florian Coldea sau cat de puternica este „antena CIA” din Romania.

- Dezvaluirile recente despre actiunile procurorilor de la DNA Ploiesti in cazul familiei Cosma, dar si ultimele dezvaluiri lansate de Sebastian Ghita in interviul luat de Ion Cristoiu la Belgrad, au atras atentia unei publicatii care trateaza cele mai importante subiecte din Uniunea Europeana. „Anticorupția…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face noi dezvaluiri din timpul deplasarii de la Belgrad, acolo unde i-a luat un interviu video fostului deputat fugar, Sebastian Ghita. Jurnalistul l-a dat de gol pe Ghita si a spus in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ce telefon ar fi primit fostul deputat.Citeste…

- Dialogul – prezentat de Evenimentul zilei – dintre fostul deputat de Prahova și om de afaceri Sebastian Ghița – plecat din țara in decembrie 2016 – și jurnalistul Ion Cristoiu a ținut și va continua sa țina cu sufletul la gura toata Romania o buna perioada de timp de acum incolo. Șefi de „structuri”,…

- Dezvaluirile fostului deputat fugar, Sebastian Ghita, i-au pus pe jar pe parlamentari. Acestia au luat pozitie imediat dupa episodul doi al interviului video realizat de Ion Cristoiu, la Belgrad. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda,…

- Sebastian Ghița se afla in Belgrad, de unde Romania incearca sa il extradeze. Cu un mandat de arestare pe numele sau, Ghița a fost prins de polițiștii sarbi și arestat, dar a fost eliberat și pus sub control judiciar. Fostul deputat PSD spune ca ar putea pați ca fostul patron Hexi Pharma, Dan Condrea.”Viața…

- Un clișeu de istorie literara spune ca opera capata la un moment dat un destin propriu, care scapa minimului control al autorului. Vineri, 9 martie 2018, i-am luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad, un interviu de patru ore, cerut de Evenimentul zilei. Dan Andronic, in calitate de director al ziarului,…

- Romania TV difuzeaza joi seara, incepand cu ora 21.00, partea a doua a interviului cu Sebastian Ghita, realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. In prima parte a interviului, Sebastian Ghita a afirmat ca detine in telefon o fotografie cu Laura Kovesi, sefa DNA, la el acasa, intr-o vizita. De asemenea, el…

- Aflat la Belgrad de mai bine de un an, Sebastian Ghita a acordat un interviu jurnalistului Cristoiu, o prima parte a caruia a fost difuzata, seara trecuta, simultan, de doua televiziuni de stiri – Antena 3 si Romania TV. Printre aspectele pe care fostul deputat a ales sa le faca publice a fost acela…

- "Am trimis o invitatie doamnei director interimar pentru ca marti, 20 martie, ora 12:00, sa fie prezenta la audieri in fata membrilor comisiei. Acel interviu cu Serbastian Ghita a fost difuzat de patru televiziunii in acelasi timp. Pe noi nu ne intereseaza ca celelate televiziuni au dat interviul.…

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Interviul acordat de "fugarul" Sebastian Ghita, de la Belgrad, provoaca primul scandal in Parlament. Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe Victor Ponta ca Guvernul din 2012 ar fi fost alcatuit cu ajutorul lui george Maior, fostul sef al SRI. Ponta nu s-a lasat mai prejos si l-a atacat si el dur pe seful PSD. A spus ca daca ar vorbi toata lueam, Dragnea ar incasa 150 de ani de puscarie.Citeste…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Pana sa ajunga sa discute cu ministrul sarb al Justitiei, intrevedere in cadrul careia Tudorel Toader a confirmat ca se va aborda, “inevitabil”, subiectul extradarii fostului deputat aflat la Belgrad, oficialul guvernamental a anuntat, luni, faptul ca magistratii din Serbia au cerut din Romania o serie…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița i-a acordat, la Belgrad, un interviu de peste patru ore lui Ion Cristoiu pe care l-am filmat și inregistrat. Interviul va fi difuzat incepand de saptamana viitoare in format video, scrie EVZ. El va avea mai multe episoade. Sursa citata mai precizeaza ca interviul…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- "Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna și o manipulare", a scris Dan Voiculescu pe blogul…

- Mogulul media Dan Voiculescu respinge informația potrivit careia el s-ar fi intalnit cu fondatorul Romania TV, Sebastian Ghița, la Belgrad. ”Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna…

- Dan Voiculescu a negat afirmațiile DNA, conform carora afaceristul s-ar fi intalnit la Belgrad cu Sebastian Ghița."Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, iese din nou la rampa. Acesta lanseaza o noua serie de acuzatii uluitoare la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa procurorului general, Augustin Lazar. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a avut o iesire nervoasa…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Fostul premier Victor Ponta este, de joi, 11 ianuarie, și cetațean al Republicii Serbia, anunța presa de la Belgrad. Absolut intamplator, in Serbia se afla, de aproape un an, și bunul sau prieten Sebastian Ghița, acuzat de mai multe fapte de corupție in Romania, țara care inca nu a reușit sa obțina…

- Cotidianul sarb Blic scrie ca Victor Ponta a primit cetatenia sarba. Fostul premier al Romaniei a declarat pentru Hotnews ca este consilierul onorific al presedintelui Serbiei, Aleksandar Vukic, si ca a primit aceasta calitate onorifica. Victor Ponta a primit cetatenia sarba, potrivit publicatiei Blic…