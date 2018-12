Documente scoase la iveală de Cîțu: Guvernul va aproba majorări de taxe și noi impozite Potrivit unor surse HotNews.ro, ședința va fi joi. Contactați de HotNews.ro, reprezentanți ai mediului de afaceri spun ca ar fi primit informații despre majorari de taxe și noi impozite din 2019 , care vor fi aprobate joi, cu cateva zile inainte de finalul anului, fara consultare și dezbatere publica. Aceste lucruri vin in contradicție cu promisiunea facuta de Viorica Dancila, la numirea in funcția de premier, ca nu va introduce nicio taxa noua cat va fi prim-ministru. „Cat timp voi fi prim-ministru nu voi introduce nicio taxa noua in Romania. Scopul meu este de a ușura și de a simplifica viața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Guvernul ar urma sa aprobe in urmatoarea ședința un proiect de Ordonanța de Urgența cu peste 60 de articole, care ar cuprinde majorari de taxe "pentru fiecare sector din economie", a afirmat senatorul Florin Cițu pe contul sau de Facebook. Potrivit unor surse HotNews.ro, ședința va fi joi. Contactați…

- Viorica Dancila vorbeste intr-un interviu pentru Antena 3 despre scandalul de miercuri din Parlament. Aflata la Bruxelles, Dancila sustine ca demersul opozitiei de a schimba conducerea Camerei Deputatilor exact cand Guvernul se afla la Bruxelles este unul gresit."Am incercat sa am o abordare…

- Guvern a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, precizand ca va exista un capital de 9 miliarde de lei. El a subliniat ca infintarea Fondului Suveran va contribui la dezvoltarea…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord legile justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. "Cele trei legi ale justitiei au fost modificate de Parlament, iar aceste modificari au fost validate de Curtea Constitutionala si asigura…

- Din anul 2019 se majoreaza punctul de pensie de la 1100 la 1265 de lei. Guvernul a adoptat ieri Legea pensiilor.Proiectul de lege va merge acum in Parlament,pentru dezbateri in comisii si mai apoi pentru votul din plen. Vor avea loc cresteri continue,incepand cu septembrie 2019,cand punctul de pensie…

- Consiliul Economic și Social arata ca in actuala formula, Legea pensiilor necesita multe discuții și lanseaza un apel catre Parlament sa nu ia proiectul venit de la Guvern ca atare ci sa țina cont de amenendamentele care vor fi depuse.Citește și: Viorica Dancila, vești bune pentru crescatorii…

- Guvernul va discuta in ședința de miercuri proiectul noii legi a pensiilor, a anunțat premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței Executivului. Aceasta a precizat ca "noua lege a pensiilor se va aplica etapizat incepand cu 2019 pana in 2021 cand va intra integral in vigoare, ceea ce inseamna și…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a precizat ca Guvernul nu mai are bani și va disponibiliza 4.000 de profesori, personal didactic neauxiliar si personal nedidactic. ”În mod repetat am spus ca în sistemul educatiei nu sunt bani pentru plata…