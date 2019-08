Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Un buzoian de 27 de ani s-a ales cu un dosar penal pentru ca a folosit o drona pentru a filma o nunta care se desfasura la o biserica din Bistrita, transmite Mediafax. Potrivit Jandarmeriei Bistrita, jandarmii au prins, luni seara, un barbat de 27 de ani din Buzau care a ridicat de la…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza, pana pe 23 august, o campanie de recrutare si selectie pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei.

- Cele 49.118 de persoane care s-au inscris in a doua sesiune a programului Rabla pentru electrocasnice din acest an mai au timp pana... The post Atenție! Luni este termenul limita pana la care puteți folosi aceste vouchere appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Timișoara lanseaza abia la sfarșit de iunie competiția pentru Programul anual al finanțarilor nerambursabile pentru activitați nonprofit de cultura și tineret, cu toate ca are bugetul adoptat de la inceputul lunii mai. Pune la bataie nici 2 milioane de lei, deși anul trecut a inaintat 3,5…

- A venit vacanta cu trenul din Franta. Pentru cei mici este ocazia perfecta sa adune amintiri despre care sa povesteasca apoi un an intreg, indiferent daca ajung la bunici, in tabere sau raman in oras. Atentie, insa! Specialistii spun ca cei mici ar putea fi afectati daca sunt scosi dintr-o anumita rutina.

- Voucherele neutilizate in termenul de valabilitate in Programul „Rabla pentru electrocasnice 2019”, precum si diferentele rezultate din modificarea eficientei energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului, vor fi disponibile pentru noi inscrieri incepand de luni, de la ora 10:00, conform…

- Simona Halep, 27 de ani, va participa, sambata, la Sports Festival, eveniment care are loc in aceste zile la Cluj-Napoca. Sportiva clasata pe locul 8 WTA a ajuns vineri, cu o cursa low-cost, in orașul ardelean, impreuna cu fostul sau antrenor, Darren Cahill, dar și cu Marius Copil. “Salut, sunt Darren…

- Taximetriștii saboteaza nu numai companiile alternative de transport, ci chiar și firmele care propun servicii „verzi” in trafic, precum inchirierea de trotinete și biciclete. Un indemn halucinant al unui șofer de taxi la boicotarea societaților care ofera inchirierea de trotinete a aparut pe un grup…