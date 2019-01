Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a reusit „sa insufle viata noua” in NATO prin faptul ca i-a dat un motiv sa isi accelereze expansiunea militara in Europa de Est si a permis Statelor Unite sa-si intareasca amprenta pe continent, a declarat generalul in retragere David Petraeus, fost sef al CIA.

- Daca SUA vor desfasura sisteme de rachete in Europa dupa ce se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), Rusia va fi obligata sa-si indrepte propriile rachete spre acele sisteme, a declarat joi seara purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru…

- In 1895 apare la SIBIU prima Enciclopedie Romaneasca (Editura și tiparul lui W. Krafft), sub auspiciile ASTREI care se dovedeste a fi cea de a treia din Europa (!) (in acelasi an in care, tot la Sibiu, se inaugureaza "Muzeul de Știinte Naturale"). “Prin teza de doctorat ,,Istoricul elaborarii primei…

- Drumurile din Rusia sunt cele mai periculoase din Europa, in timp ce in Norvegia si Elvetia sunt cele mai sigure, arata un raport publicat vineri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Pe baza datelor din 2016, in Rusia au murit in accidente rutiere peste 20.000 de oameni, o medie de 18,7 decese…

- Marina ucraineana a calificat drept ''act de agresiune'' incidentul survenit pe 25 noiembrie, declarand ca a informat Moscova in avans despre trecerea navelor prin Stramtoarea Kerci.Referitor la aceasta disputa, ministrul de externe german Heiko Maas a propus joi ca Organizatia pentru Securitate…

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza un articol publicat joi in cotidianul rus "Kommersant". Gazoductul TurkStream este parte din eforturile…

- Din 2003, Rusia nu a indeplinit mai mult de jumatate din recomandarile Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) privind procesul electoral in țara, se arata in raportul mișcarii publice in apararea drepturilor alegatorilor „Golos”, publicat pe 22 noiembrie. Activiștii pentru drepturile…