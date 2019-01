Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza daca a avut loc o complicitate intre intre conducatori rusi si echipa de campanie a miliardarului republican, i-a reprosat la 7 decembrie lui Paul Manafort ca a mintit politia federala (FBI), in pofida acodului sau de cooperare in ancheta rusa.…

- Procurorul special Robert Mueller a declarat vineri ca Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump a mintit in legatura cu mai multe probleme dupa ce a fost de acord sa coopereze cu anchetatorii, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat dur pe procurorul special Robert Mueller, intr-o salva de sapte tweet-uri, palpabil ingrijorat, si a incercat sa-i discrediteze ancheta, din cadrul careia noi elemente sunt pe cale sa fie dezvaluite, relateaza AFP.Locatarul Casei Albe a anuntat,…

- Michael Flynn, fostul consilier pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a colaborat cu investigatorii in ancheta privind Rusia, sustine procurorul special Robert Mueller. Mueller a declarat, marti, in fata unui tribunal federal, ca Michael Flynn a oferit "o asistenta…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa. "Tocmai am terminat de scris…