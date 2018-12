Stiri pe aceeasi tema

- Compania Facebook mai bifeaza inca un scandal la sfarșitul acestui an, critic pentru conducere și companie in sine. Se pare ca de data aceasta, Facebook a oferit unor companii, intre care Netflix și Airbnd, acces preferențial la datele utilizatorilor, limitand in schimb serviciile.

- Facebook a oferit unor companii, intre care Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilziatorilor, limitand in schimb serviciile pentru majoritatea celorlalte, potrivit emailurilor si prezentarilor facute publice de un parlamentar britanic. Un numar de 223 de pagini de comunicari…

- Facebook le-a oferit unor companii, printre care se numara Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilizatorilor reletei de socializare online, releva documente dezvaluite de parlamentarul britanic Damian Collins, dar firma americana a respins acuzatiile, scrie realitatea.net.

- Facebook a oferit unor companii, intre care Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilziatorilor, limitand in schimb serviciile pentru majoritatea celorlalte, potrivit emailurilor si prezentarilor facute publice de un parlamentar britanic, transmite Reuters.

- Facebook le-a oferit unor companii, printre care se numara Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilizatorilor reletei de socializare online, releva documente dezvaluite de parlamentarul britanic Damian Collins, dar firma americana a respins acuzatiile. Printre firmele care au primit…

- Facebook le-a oferit unor companii, printre care se numara Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilizatorilor reletei de socializare online, releva documente dezvaluite de parlamentarul britanic...

- Facebook le-a oferit unor companii, printre care se numara Netflix si Airbnb, acces preferential la datele utilizatorilor reletei de socializare online, releva documente dezvaluite de parlamentarul britanic Damian Collins, dar firma americana a respins acuzatiile.

- Grupul de companii FANG (Facebook, Amazon, Netflix si Google-Alphabet), aflate in vartejul scaderilor de pe piata bursiera americana, au vazut risipindu-se 200 de miliarde de dolari din valoaea loc de piata, in doar doua sesiuni, informeaza Reuters.