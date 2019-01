Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Stoian, noul transfer al FCSB, a sustinut prima sa conferinta ca jucator al vicecampioanei Ligii 1 Betano. Mijlocasul de 27 de ani, cu aproape 100 de meciuri in Serie A, a explicat cum au decurs negocierile si de ce a ales sa joace in tara.

- Mijlocașul Adrian Stoian, 27 de ani, a fost prezentat pe site-ul oficial al celor de la FCSB. Fotbalistul vine la echipa roș-albastra din Serie B, de la Crotone. Fotbalistul va purta numarul 27 și se va alatura miercuri dimineața lotului lui Mihai Teja, aflat in Spania. „Sunt foarte fericit! Am ocazia…

- De cand au venit pe lume, gemenii Rumi și Șir au fost ținuți departe de lumina reflectoarelor, așa ca toata lumea s-a intrebat cum arata și oare cand ii vor vedea. Ei bine, la peste un an de la nașterea celor doi, Beyonce este mai “permisiva” cu fotografiile celor doi.

- Dupa ce s-a despartit de Arsenal, echipa pentru care a evoluat doar la juniori, Vlad Dragomir (19 ani) a ajuns liber de contract la Peruggia, echipa din Serie B, pentru care a jucat 12 meciuri si a marcat un singur gol. Dupa primul sezon in Italia, internationalul U21 a reusit sa...

- Inainte de lansarea unui model de serie, fiecare constructor auto dezvolta mai multe unitați de pre-producție pe care le testeaza pentru a identifica eventualele probleme de natura tehnica. Aceste unitați sunt destinate exclusiv testelor oficiale ale constructorilor și nu sunt aprobate pentru a fi comercializate…

- Tragerea la sorți pentru preliminariile Europeanului din 2020 e foarte aproape, urmand sa aiba loc pe 2 decembrie. O așteptam insa extrem de tematori avand in vedere ca am retrogradat in urna a patra valorica și putem da peste adversari infernali. ...

- Primarul comunei Hangu, din judetul Neamt, Gavril Lupu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false. Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul…

