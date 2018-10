Stiri pe aceeasi tema

- Primul nume care se pregateste sa plece din Guvernul Dancila este, se pare, chiar vicepremierul Viorel Stefan. Acesta si-a depus candidatura pentru a deveni presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, un post platit extrem de bine, cu 17.000 de euro pe luna, cu tot cu bonusuri. Numele sau…

- Vicepremierul Viorel Stefan, ministru interimar al Cercetarii si Inovarii, a declarat pentru Profit.ro ca s-a inscris in cursa pentru conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), alaturi de alti 6 candidati, printre care actualul presedinte Leonardo Badea si vicepresedintele Mircea Ursache.

- Vicepremierul Viorel Ștefan și-a depus oficial candidatura, in Parlament, pentru funcția de președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). In prezent, funcția de președinte al ASF este ocupata de Leonardo Badea. Citește și: SURSE - Mutari BOMBA in Guvern: lista spectaculoasa a…

- Actualul președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, dar și actualul vicepremier Viorel Ștefan și-ar dori funcția de președinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care deține 6 din cele 9 poziții din Consiliul ASF, ar…

- Liderii USR au mers la Avocatul Poporului pentru a-i cere sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru OUG pe legile justitiei. Celor de la USR li s-a spus ca Victor Ciorbea si-a luat doua saptamani de concediu si nu a delegat dreptul de a ataca la CCR Ordonantele de Urgenta unui subaltern din cadrul institutiei.

- Primii noua candidati la selectia pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene vor sustine marti interviul la sediul Ministerului Justitiei, informeaza agerpres.ro.Din comisie fac parte Tudorel Toader - ministrul Justiției, Teodor Meleșcanu - ministrul MAE, Corneliu Barsan - fost…

- “Dintre cei 936 de candidați ramași în cursa pentru unul dintre cele 300 de locuri scoase la admitere, 286 sunt fete (43,5% dintre cele 657 înscrise), respectiv 650 sunt baieți (92,2% dintre cei 705 înscriși)”, se arata într un comunicat al Scolii de Agenti de…

- Curtea Constitutionala va tranșa conflictul juridic președinte-premier, dupa sesizarea lui Klaus Iohannis, pe 12 septembrie. Șeful statului a contestat pe 3 august desemnarea lui Paul Stanescu pentru conducerea operativa a executivului pe durata absentei Vioricai Dancila.