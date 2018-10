Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a fost diagnosticata cu hernie de disc, dar liderul mondial nu se va opera. ”Voi urma tratamentul adecvat care consta în exerciții și fizioterapie”, a anunțat Simona Halep, pe Facebook. Sportiva a abandonat la Beijing,…

- Senatorul Serban Nicolae, liderul grupului PSD, i-a cerut demisia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, pentru prestatia avuta in cadrul dezbaterii din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania. Intr-o postare pe Facebook, senatorul…

- Liderul PSD Liviu nu este de acord cu actiunea lui Darius Valcov, dupa ce consilierul premierului a postat pe Facebook o imagine cu presedintele Klaus Iohannis in chip de nazist. Atitudinea lui Valcov a provocat reactii dure in randul minoritatii germane si a ajuns si in presa internaționala. Publicații…

- Vicepresedintele ALDE, deputatul Marian Cucsa, sustine ca politicieni din opozitie, alaturi de unii europarlamentari, urmaresc denigrarea Romaniei in Parlamentul European pentru a castiga capital electoral. El afirma ca "politicienii romani care isi denigreaza tara la Bruxelles nu mai au ce cauta…

- Liviu Pop, senator PSD si fost ministru al educatiei, a postat recent pe Facebook o imagine cu puternic mesaj anti occidental, amintind de propaganda anti-occidentala a Rusiei. El loveste in SUA, Germania, Austria si Olanda, state pe care pesedistul le...

- Fostul ministru al Educatiei, Liviu Marian Pop, publica pe pagina sa de Facebook un mesaj in care America, Germania, Olanda si Austria sunt infatisate ca niste gandaci care invadeaza Romania

- In premiera, cinci romani si-au pierdut dreptul la libera circulatie in Germania, desi sunt cetateni europeni, acestia fiind expulzati in Romania. Familia alcatuita din 5 persoane locuia in orasul german Gelsenkirchen, localizat in bazinul Ruhr, potrivit lokalkompass. Cetatenii UE…