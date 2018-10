Stiri pe aceeasi tema

- „Este un privilegiu ca in anul Centenarului Marii Unirii, cel de-al XVII-lea Congres al Societatii Romane de Obstetrica si Ginecologie sa se desfasoare la Iasi. Vom avea placerea sa-i avem ca invitati pe cei mai prestigiosi specialisti din SUA, Marea Britanie, Austria, Franta, Italia, Israel, Africa…

- Pericolele cu care se confrunta pietele imobiliare “sunt in mod special acute” in Australia, Hong Kong, Canada si Suedia, ceea ce reprezinta o amenintare pentru activitatea economica, se arata intr-un raport publicat de Oxford Economics, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . “In toate cele patru…

- Pericolele cu care se confrunta pietele imobiliare "sunt in mod special acute" in Australia, Hong Kong, Canada si Suedia, ceea ce reprezinta o amenintare pentru activitatea economica, se arata intr-un raport publicat de Oxford Economics, citat de Bloomberg. "In toate cele patru tari, valoarea…

- Saptamâna trecuta anunțul precum ca recunoscutul regizor moldovean, Viorel Mardare, are cancer a cazut ca un trasnet. În doar 2 zile prietenii , dar și cei care îi apreciaza talentul, peste 3 mii de persoane, s-au mobilizat și au adunat suma necesara pentru tratament –…

- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in afara granițelor, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la…

- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in strainatate, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la nivel…

- Peste jumatate (55%) dintre romani și-au exprimat dorința de a lucra in strainatate, conform celui mai recent studiu realizat la nivel internațional de catre Bestjobs și The Boston Consulting Group, cel mai mare consultant de business din lume. Cei mai mulți dintre respondenții romani care și-ar dori…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au crescut cu 5,1% in iunie 2018 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, piata auto din Romania inregistrand un avans anual de 52,4%, al doilea cel mai mare din Europa dupa cel de 72,9% inregistrat in Suedia, arata datele publicate…