Documentarul „Colectiv”, premiera nord-americană la Festivalul de Film de la Toronto Festivalul de Film de la Toronto, cel mai mare din America de Nord, este urmatoarea „oprire” a documentarului „Colectiv”. Premiera nord-americana a documentarului va avea loc vineri, 6 septembrie. Cea de-a 44-a ediție a Festivalul de Film de la Toronto e gata sa inceapa. In perioada 5-15 septembrie 2019 are loc cel mai mare festival de film din America de Nord, considerat de celebra revista Variety „al doilea festival de film dupa cel de la Cannes”. Unul din cele 25 de filme selecționate este documentarul ”Colectiv”, care a urmarit derularea evenimentelor de dupa tragedia din 2015 și investigațiile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

